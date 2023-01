Winnenden: Malteser bieten Schulung für Senioren an - für Smartphone und Laptop

Die Malteser laden seit Oktober regelmäßig interessierte Seniorinnen und Senioren zu einer „Digitalberatung“ ein. Durch das Angebot sollen laut einer Pressemitteilung die digitalen Kompetenzen älterer Menschen gestärkt werden. Auf unkomplizierte Weise werden Seniorinnen und Senioren so bei ihren digitalen Aktivitäten unterstützt. In lockerer Atmosphäre können Fragen zur Nutzung von Smartphone, Tablet und Laptop gestellt werden.

Beim Kurs ist auch Zeit für Gespräche

Markus Hübschle, ehrenamtlich tätiger Digital-Lotse der Malteser, der im Bereich der digitalen Welt über ein breites Wissen verfügt, unterstützt individuell bei Fragen zur Bedienung und technischen Problemen. Bei Schwierigkeiten, die sich vor Ort nicht klären lassen, finden auch Besuche in der Häuslichkeit der Seniorinnen und Senioren statt. Neben der digitalen Schulung kommt darüber hinaus die soziale Komponente des Angebots nicht zu kurz. Bei einem Getränk und Gebäck bleibt immer Zeit für Gespräche und die Gruppe kann sich auch untereinander austauschen.

Immer am ersten Freitag im Monat

Das Angebot findet regelmäßig, am ersten Freitag jedes Monats, von 15 bis 16 Uhr, statt. Am letzten Termin im Januar fanden sich sechs Interessierte in den Räumlichkeiten der Malteser ein. Sie alle brachten ganz unterschiedliche Anliegen mit zu dem Treffen, zum Beispiel, was ist eine App und wie kann sie genutzt werden? Bei manchen ging es um die grundlegende Bedienung ihres Gerätes, andere waren bereits digital aktiver und hatten weiterführende Fragen.

Alle eint jedoch das Wissen darum, dass ihnen durch mehr digitale Kompetenz neue Möglichkeiten entstehen, um am sozialen Leben teilzuhaben. Eine Teilnehmerin beschreibt, wie sie durch die Nutzung ihres Smartphones Einsamkeit verringern kann. Das Smartphone sei ihr Draht nach draußen geworden, sagt sie. Dank der Digitalberatung und der darin gewonnenen neuen digitalen Kenntnisse ist nun ein sicherer Umgang mit der digitalen Technik möglich. Unsicherheiten und Berührungsängste demgegenüber konnten überwunden und Vertrauen in die eigenen digitalen Fähigkeiten dazugewonnen werden.