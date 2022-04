Dr. med. Anke Schlüter hat in Winnenden eine zweite Praxis übernommen. Seit einem Dreivierteljahr praktiziert die 39-Jährige bereits in den neuen Räumen am Holzmarkt. Jetzt ist sie auch im Schelmenholz aktiv. Der Anlass ist jedoch ein trauriger.

Ihr Vorgänger, Dimitri Wesnin, ist im Februar verstorben. Die Nachfolgersuche, die oft Monate oder gar Jahre dauert, ging in diesem Fall ziemlich flott. „Der Gedanke, irgendwann einmal eine Zweigstelle zu eröffnen, war schon länger in meinem