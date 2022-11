Winnenden: Sorgenfalten und viele treue Mitglieder beim VfR Birkmannsweiler

Die Verantwortlichen beim VfR Birkmannsweiler blicken nicht ohne Sorgenfalten in die Zukunft. Der Verein hat aktuell 800 Mitglieder, und damit deutlich weniger, als es einmal zu Hochzeiten waren, nämlich mehr als 1000 in den 90er Jahren.

Marco Kelch: „Trend zur Individualisierung“

Der Vorsitzende Marco Kelch riss das Thema jüngst beim traditionellen Ehrungsabend an. „Uns trifft das Schicksal aller Vereine in Dörfern wie unserem, das ist eine langsame, aber stetige Schrumpfung. Es hat mit einer geänderten Alterspyramide zu tun, mit der Kommerzialisierung des Sports in Fitnesscentern, Kletterparks und Ninja-Parcours, mit dem Trend zur Individualisierung. Wir machen uns auch Sorgen über die Besetzung der Führungsstellen, von Übungsleitern bis zum Vorstand“, wird Kelch in einer aktuellen Pressemitteilung des VfR zitiert.

Insgesamt stehe der Verein aber solide da, halte ein breites Sportangebot vor und der Sportbetrieb laufe gut bis sehr gut. Und eines lässt sich ebenfalls festhalten: Der 1938 gegründete VfR Birkmannsweiler hat viele treue Mitglieder in seinen Reihen. 65 von ihnen ehrte der VfR jetzt für 25-jährige, 40-jährige und 50-jährige Mitgliedschaften. Diese hohe Zahl an Geehrten kam nach Angaben des Vereins zustande, weil der VfR in der Corona-Zeit keine Ehrungsveranstaltungen durchgeführt und nun drei Jahre zusammengefasst hat.

„Eure Treue und Verlässlichkeit ist die Grundlage unserer Existenz. Der Verein, und letztlich sind das ja wir alle, braucht eine Gemeinschaft von Menschen, die verlässlich dabeibleiben. Wir brauchen die Menschen, die etwas für den Verein empfinden, die seinen Wert sehen und im Herzen fühlen“, betonte Vorstand Marco Kelch, der die Ehrungen gemeinsam mit dem weiteren Vorstand Matthias Fehleisen durchführte.

Manche sind schon seit einem halben Jahrhundert dabei

Die goldene Ehrennadel des VfR Birkmannsweiler für 50-jährige Mitgliedschaft wurde an Rudolf Kölz, Dieter Rommel, Manfred Rommel, Wolfgang Stein, Roland Fritz, Rolf Bihlmaier, Manfred Stein, Karin und Friedrich Seibold, Manfred und Wilhelm Kässer, Claus Weng, Volker Hauenstein, Horst Wicherek, Robert Müller, Klaus Wieland, Heidemarie Weissenberger, Edmund Ackermann, Bernhard Braun und Edith Baumann verliehen.

Für 40-jährige Vereinstreue wurden Margit Jeutter, Jochen Andrä, Gerd Heidenwag, Michael Kögel, Dieter Kögel, Elke Vollmer, Hans Hoffelner, Anni Ströhlein, Dieter Schröppel, Wolfgang Rauleder, Karin Klawitter, Leonie Max, Erika Andrä, Michael Schwägle, Lore Hertle, Christa Andrejevs, Hermann Burger, Bernhard Jung, Christina Austel, Elfriede Neidert, Rainer Levermann, Brigitte Wiedemann und Udo Raith mit der silbernen Vereinsnadel geehrt.

Die bronzene Ehrennadel für 25 Jahre erhielten Thomas Austel, Timo Schönfeld, Nadja Straky, Andreas Solleder, Eleonore Klöpfer, Karin Heß, Astrid Kleiner, Elke Knödler, Brunhilde Janovic, Marc Ackermann, Michael Müller, Stephan Ohnhäuser, Markus Fritz, Roland Ganz, Rosemarie Bauer, Ulrike Schlauch, Sybille Tomitsch, Patrick Dennhardt, Melanie Neidert, Eugen Riedel, Sabine Bauer und Kilian Retter.