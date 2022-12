Winnenden: Steigende Nachfrage für Betreuung nach dem Grundschul-Unterricht

Nach dem Ganztagskindergarten klafft bei vielen Familien ein Betreuungsloch, vor allem wenn Mütter wieder (mehr) arbeiten wollen, um zum Beispiel ihren Beitrag zu den gestiegenen Lebenshaltungskosten zu leisten. Die Stadt Winnenden bietet daher bereits seit 22 Jahren an den Grundschulen eine Betreuung vor und nach dem Unterricht an, teils bis 17 Uhr. Doch der Bedarf war noch nie so hoch: Mehr als die Hälfte der Winnender Grundschulkinder, 53,2 Prozent, in absoluten Zahlen 522 von 982 Kindern, nehmen dieses Angebot, das für die Eltern kostenpflichtig ist, wahr.

Die städtische Schulamtsleiterin Sybille Mack weiß von Kolleg/-innen, dass die Quote in größeren Städten sogar um zehn bis 20 Prozent höher liegt. Die Stadt Winnenden, finanziell nicht auf Rosen gebettet, kann also froh sein, dass ihre Familien unter den knapp 30 000 Einwohnern noch relativ häufig selbst die Betreuung der Grundschüler stemmen oder auf Großeltern zählen können. Denn eine höhere Nachfrage hieße, dass die Stadt noch mehr Räume für die Schulkindbetreuung zur Verfügung stellen und Personal einstellen müsste. „Wir machen nur das, was wir uns leisten können oder wozu wir gesetzlich verpflichtet sind“, sagte Mack in Richtung der Gemeinderäte im Schulbeirat.

Doch wie genau sieht das momentane Betreuungsangebot genau aus?

Wird an allen Grundschulen Schulkindbetreuung angeboten?

Vor dem Unterricht wird die Betreuung an allen Schulen, außer in Breuningsweiler und in Birkmannsweiler, angeboten. Nach dem Unterricht gibt es die Betreuung an allen Schulen bis 14.30 Uhr, in der Grundschule Schelmenholz sogar bis 15.30 Uhr. An der Kastenschule sind die Klassenstufen 3 und 4 noch in der Schulkindbetreuung. Die Klassenstufe 1 und 2 zählen bereits zur Ganztagsschule (bis 16 Uhr).

Wo ist die Nachfrage besonders hoch? Reichen die vorhandenen Räume aus?

„Die Nachfrage ist prozentual an fast allen Schulen gleich“, so Sybille Mack. In der Grundschule Breuningsweiler sind es beispielsweise 20 Kinder, Spitzenreiter ist die Stöckachschule mit 91 Kindern nur aus den Klassenstufen 1 bis 3, gefolgt von der Hungerberggrundschule, die seit diesem Schuljahr einen zweistöckigen Containerbau erhalten hat und deren Raumnot in der Schule selbst nun gelindert ist.

In solch einer baulich separaten Lösung findet die Schulkindbetreuung im Schelmenholz schon länger statt (mit derzeit 58 Kindern), und der Platz reicht nach Angaben von Sybille Mack aktuell auch aus. An der Grundschule Höfen, die einst auch eine Hauptschule war, ist genug Platz im Hauptbau für die 53 betreuten Kinder.

Lässt sich der Trend zu mehr Betreuungsbedarf auch an der höheren Erstklässlerzahl an der Ganztags-Kastenschule ablesen?

„Durch die beiden Corona-Jahre (stellenweise mit Rückgang aufgrund anderer Betreuungsmöglichkeiten beziehungsweise der zeitweisen Schließungen) ist eine Betrachtung des Trends erst im kommenden Schuljahr aussagekräftig“, findet Sybille Mack. Dieses Schuljahr sind 74 Kinder in der Ganztagsbetreuung in Klasse 1 und 2.

Zahlt in beiden Fällen (Schulkindbetreuung und Ganztagsschule) die Stadt das Personal? Ist genug Personal vorhanden?

„Träger der Schulkindbetreuung ist die Stadt. Das pädagogische Personal an der Ganztagsschule ist ebenfalls bei der Stadt angestellt. Insgesamt ist es aktuell sehr schwierig, ausreichend geeignete Mitarbeitende zu finden“, so Sybille Mack.

Wie hoch sind die Gebühren für die Eltern? Wann wurden sie zuletzt erhöht?

Anders als in den Kitas (monatliche Gebühr) wird für die Schulkindbetreuung nach gebuchten Tagen berechnet. Auf der Internetseite der Stadt Winnenden kann man diese einsehen (online unter folgendem Link: https://www.winnenden.de/start/bildung-betreuung/gebuehren.html, letzte Seite des pdf-Dokuments). Sie reicht für ein Kind von 9 Euro im Monat für einen Tag pro Woche Frühbetreuung bis 155 Euro pro Monat für erweiterte Spätbetreuung bis 17 Uhr (nur an der Stöckachschule) an fünf Tagen die Woche.

„Die Gebühren wurden letztmalig zum Schuljahr 2018/2019 erhöht, durch die Corona-Jahre wurde eine Anpassung ausgesetzt“, so Sybille Mack weiter.

Muss die Stadt demnächst irgendwo neu personell oder baulich investieren?

Hier kommt wieder die gesetzliche Vorgabe ins Spiel, die Sybille Mack erwähnt hatte: „Die Stadt ist in der Planung im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Primarstufe ab dem Schuljahr 2026/2027 beginnend. Damit werden auch bauliche und personelle Ressourcen benötigt.“