In der kommenden Woche ist das Kita-Personal in der Region zum dritten Mal innerhalb von eineinhalb Monaten zum Streik aufgerufen. Auch Einrichtungen in Winnenden werden voraussichtlich wieder betroffen sein. Das kündigt die Stadtverwaltung an und bittet Eltern, Vorsorge zu treffen.

Derzeit finden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Bund und in den Kommunen für den Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste statt. Vor der dritten Verhandlungsrunde mit den kommunalen