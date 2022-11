Winnenden: Weinkönigin Carolin Häußer hat nun einen Audi A1 und 70 Termine mehr

Mit einem Empfang haben die Stadt Winnenden und der Winnender Wein- und Kulturverein (WWKV) Carolin Häußer geehrt und ihr zum Titel „Württemberger Weinkönigin“ gratuliert. Der Verein verlieh ihr sogleich die Ehrenmitgliedschaft und freut sich auf viele Begegnungen im nächsten Jahr ihrer Amtszeit. Zwei Termine sind bereits gesetzt: Die 27-Jährige wird beim Neujahrsempfang (14. Januar) dabei sein, ebenso wie bei der Eröffnung der Winnender Weintage (25. bis 28. August). Außerdem wird man sie demnächst als Mitarbeiterin des Weinfass-Stands vom Weingut Häußer beim Winnender Weihnachtsmarkt (25. bis 27. November) antreffen.

Seit zwei Jahren lebt sie in Aspach zusammen mit ihrem Freund Christoph Golter, auch er stammt aus einer Wengerterfamilie und bleibt der Branche treu, die beiden haben sich beim Studium kennengelernt.

Termine werden aufgeteilt

„Von daher haben wir beide viele Termine, aber auch viel Verständnis füreinander“, sagt die frisch gekrönte Weinhoheit lächelnd. Im illustren Kreis im Rathaussaal betonte sie aber auch, dass sie Winnenden verbunden bleiben wird. Das liegt nicht nur am Weingut, sondern auch am Sportverein. „Die Happy Hoppers sind das Letzte, was ich aufgeben werde“, sagt die Trainerin von Nachwuchsgruppen bei den Sportfreunden.

Gleichwohl haben sie und ihre beiden Weinprinzessinnen nun etwa 200 Termine im Jahr ihrer Amtszeit vor sich – „wir teilen sie aber untereinander auf.“ Pro Person sind also rund 70 zu managen binnen eines Jahres.

Vorgestern waren die drei beim Fotoshooting, unter anderem für Autogrammkarten, und Carolin Häußer hat ihren neuen Dienst-Audi-A1 in Empfang genommen und erfahren, welche Fortbildungen sie beim Weinbauverband machen kann. „Gestern sind wir drei zusammen in den Besen gegangen und haben die Wahl für uns gefeiert.“

Übrigens ist Carolin Häußer als Gebietsweinkönigin automatisch Kandidatin für den Titel Deutsche Weinkönigin. Sie wird sich nächstes Jahr mit ihren elf Kolleginnen Mitte/Ende September der nächsten Herausforderung stellen. Den Titel Deutsche Weinkönigin oder Weinprinzessin errungen haben bisher erst sieben Württembergerinnen.