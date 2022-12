Winnenden: Wo man sich am "Heiligen Mittag" (24.12.) zum Glühwein treffen kann

An Heiligabend ist es bei vielen Tradition, nicht nur Familienmitglieder, sondern auch Freunde zu treffen. Das geht besonders unkompliziert gleich nach den letzten Besorgungen an einem der vielen Glühweinstände, die es mittlerweile reichlich gibt in der Innenstadt. Wir verraten, wo genau die Stationen in Winnenden sind, wann sie zu Weihnachten geöffnet haben und ob etwas Besonderes geboten ist am Samstag, 24. Dezember.

Zum Glühwein reicht Jürgen Knödler Hamburger mit Rindfleisch

Erstmals hat Jürgen Knödler, der Wirt der Weinstube „Traube“, ein zum Ausschank-Hüttchen umgebautes Weinfass auf den Holzmarktplatz an der Ringstraße gestellt. In der Vorweihnachtszeit und vorausgesetzt, er hatte jemanden, der sich reinstellt, war freitags und samstags geöffnet. „An Heiligabend öffne ich den Ausschank von 11 bis circa 17 Uhr und als Kleinigkeit zu essen gibt es Rinder-Hamburger“, sagt er unserer Zeitung. Über die Feiertage und bis zum 3. Januar hat das Wirtschäftle geschlossen, nur die bereits ausgebuchte Silvesterparty wird steigen. „Im neuen Jahr habe ich den Samstag als neuen Ruhetag, stattdessen will ich dann dienstags öffnen.“ So können er und seine Mitarbeiterinnen am Wochenende auch mal samstags ausgehen und ihre Freunde sehen.

Bar Amis hat für Heiligabend einen DJ angefragt

Wer vom Kronenplatz aus die Marktstraße hochläuft, kann sich bei der Bar Amis mit seinen Freunden an deren Glühweinhüttchen verabreden. An Heiligabend dampft bereits von 9 Uhr an der Kessel, die Betreiber werden bis etwa 16 Uhr ausschenken, je nach Nachfrage, und haben auch geplant, dass ein DJ Musik auflegt. Ob's klappt, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, ist ja noch ein bisschen Zeit.

Mitten im Marktgeschehen: Büdchen des Restaurants „Fachwerk“

Direkt am Marktplatz steht das Büdchen vom Restaurant „Fachwerk“. „Wir haben schon morgens eine Gesellschaft hier, ab 9 Uhr bereits gibt es bei uns deshalb auch schon Glühwein“, sagt ein Service-Mitarbeiter. Ringsum wird das hektische Treiben des Wochenmarkts sein, vom Büdchen aus erklingen poppige Weihnachtslieder vom Band, die dann für eine Weile am Nachmittag verstummen, wenn das Städtische Blasorchester live auftritt: Wenn es nicht regnet, findet auf dem Marktplatz ein kleines Open-Air-Konzert statt (bei Regen im Rathaus). Der „Fachwerk“-Chef persönlich wird ab dem Nachmittag im Hüttchen ausschenken und voraussichtlich bis 22 Uhr die Stellung halten – also auch noch als Treffpunkt fungieren, wenn man nach dem Familien-Heiligabend oder vor dem abendlichen Kirchgang noch etwas Abwechslung und frische Luft sucht.

Für Nostalgiker und Entschleuniger: Glühwein-Ape beim Kleinen Italiener

Wer dem vormittäglichen Trubel im Herzen der Stadt ein wenig entkommen, ihn aber auch nicht gänzlich aus den Augen verlieren will, geht vom Marktplatz aus ein paar Schritte bergab. „Unsere Glühwein-Ape lässt die Herzen höherschlagen“, sagt Vito Carucci über den kleinen tannengrünen Roller-Transporter, der wieder weihnachtlich geschmückt ist. Von 10 Uhr an wird serviert, draußen wie auch drinnen, das Ende ist offen. „Bei uns geht es gemütlich zu, es ist dann auch der letzte Öffnungstag dieses Jahr, nach dem 6. Januar geht es weiter.“

Da es wie so oft um Weihnachten herum wieder wärmer wird, bislang sind zwölf Grad Celsius prognostiziert, erwähnt Vito Carucci, dass er nicht nur Sieglochs Winzerglühwein, sondern auch kühle Cocktails aus schlanken Flaschen ausschenkt.

Für einen DJ und einen Getränkewagen ist der Viehmarktplatz gesperrt

Richtig groß zieht das Eiscafé Venezia den „Heiligen Mittag“ auf. Deshalb wird schon von Freitagnachmittag an (16 Uhr) der Viehmarktplatz für parkende und durchfahrende Autos gesperrt. Geschäftsführer Robin Kovacevic hat mit dem Ordnungsamt der Stadt alles vereinbart.

„Von 9 Uhr an ist am Samstag unsere Hütte mit Glühwein geöffnet, auf dem Viehmarktplatz wird ein Getränkewagen mit Bier und nichtalkoholischen Getränken stehen, und es gibt auch Saitenwürstchen mit Brot.“ Damit setzt er den legendären Walli-Treff der Kult-Gaststätte Wallisser (heute ist darin das „Schenken und Genießen“ untergebracht) an Heiligabend in großem Maßstab fort. Aber in einer Variante, die sich mit Nachbarin Rebecca und ihrer Feinkostgeschäft-Kundschaft besser verträgt als das frühere Gedränge vor dem Haus Kreh: „Der Zugang zum Geschäft und zur Marktstraße ist frei, wir stellen einen Zaun auf, um die Gäste auf dem Parkplatz zu halten.“

Jahrzehntelang und nach Corona hoffentlich nun auch wieder war der Walli-Treff das Wiedersehen-Event für ehemalige Schulkamerad/-innen schlechthin, lockerer und gleichwohl verlässlicher als jedes lange vorbereitete Jahrgangs- oder Klassentreffen.

Neu ist dieses Jahr, dass auf Höhe des Reisebüros ein DJ Musik auflegt, „etwas, das zur Stimmung passt“, verlässt sich Robin Kovacevic da ganz darauf, dass der Profi für sein Publikum den richtigen Riecher haben wird. Um 15 Uhr kehrt dann auf dem Viehmarktplatz Ruhe ein und der Venezia-Ausschank endet.