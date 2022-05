Winnendens OB Holzwarth kondoliert Betroffenen von Amoklauf in Texas

Bei einem Amoklauf in Uvalde im US-amerikanischen Bundesstaat Texas, der sich am Dienstagmittag ereignet hat, sind nach bisherigen Erkenntnissen 19 Kinder und zwei Erwachsene ums Leben gekommen. Winnendens Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hat seinem amerikanischen Amtskollegen Don McLaughin per Brief kondoliert.

„Mit großem Entsetzen und Fassungslosigkeit haben wir in den Medien mitansehen müssen, wie an der Robb Elementary School in Ihrer Stadt Uvalde gestern viele, vor allem ganz junge Menschen, und eine Lehrerin, einer Gewalttat zum Opfer gefallen und andere dadurch an Körper und Seele verletzt worden sind“, beginnt das Schreiben.

Herzliches Mitgefühl aller Winnender

Angesichts der Ereignisse vom 11. März 2009 fühle man als Winnender in besonderer Weise mit den Betroffenen. „Daher ist es uns ein Herzensanliegen, den betroffenen Familien, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Freunden und der gesamten Bevölkerung der Stadt Uvalde, das herzliche Mitgefühl des Gemeinderats und der gesamten Bevölkerung der Stadt Winnenden zu übermitteln“, schreibt Holzwarth unter anderem im Kondolenzbrief. Zum Schluss bittet er seinen Kollegen darum, das Mitgefühl in geeigneter Weise weiterzugeben.