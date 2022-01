Die Corona-situation mit Quarantäne, wenig Kontakten, abgesagten Freizeitveranstaltungen und der Sorge vor einer Ansteckung belastet die Menschen. Psychotherapeuten sind gefragter denn je. Das weiß Dr. med. Christiane Kauffmann, die seit Oktober eine Psychotherapiepraxis an der Wallstraße führt. Anlaufschwierigkeiten hatte sie nicht. Im Gegenteil. „Ab September war die Homepage online, am 1. Oktober hatte ich direkt 20 Termine. Ende Oktober war es dann so, dass der Terminkalender voll war“,