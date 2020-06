„Da wir dauernd mit Stornierungen, Rückerstattungen und Umbuchungen beschäftigt sind, ist die Stimmung nicht gerade positiv“, sagt Pia Röder. Wir erreichen die Filialleiterin von Derpart fürs Interview nicht in Winnenden, sondern in Stuttgart, in einem Notfallteam, das der Reiseveranstalter für den Rems-Murr-Kreis eingerichtet hat - eine von vielen Folgen von Corona.

Die Pandemie ist für die Reisebranche nicht so schnell vom Tisch. Auch Winnender Reisebüros stecken mittendrin in den