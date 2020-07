Man kann hingucken, wo man will: Ohne Garten gibt’s zurzeit keine Besenwirtschaft. Die eigentlichen Besenwirtschaften, die umgeräumten Wohnzimmer, das Besenhäusle oben in Bürg oder die gemütlichen Wirtsräume auf der Heringshalde bei Häußers in Höfen werden gar nicht mehr genutzt, selbst wenn die Gäste viele Erinnerungen mit diesen Räumen verbinden – Abstands- und Lüftungsregeln sind nur sehr schwer einzuhalten. Das beste coronakonforme Besenkonzept ist jetzt einfach die