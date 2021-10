Ein Leser hat am Bahnhof genau hingeschaut. Im Gleisbett fielen ihm viele kleine Folienstücke auf. Und beim Blick vom Fußgängersteg hinunter auf die Gleisdächer stellte er fest: Das Dach an Gleis 1 sieht komisch aus. Das andere, ältere, an Gleis 2/3, nicht.

{element}

Unsere Redaktion ist seiner Beobachtung nachgegangen, hat sich vor Ort umgeschaut und fand die Plastikteile vor, die nur von dem neuen Dach am alten Bahnhofsgebäude stammen können. Bleiben sie liegen, werden sie eine