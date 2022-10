Wohnen in Winnenden: Welche Bau-Gebiete bis zum Jahr 2030 realisiert werden

Das Stadtentwicklungsamt hat zusammen mit dem Bauamt festgelegt, wann welches Baugebiet, Gewerbe wie Wohnen, sinnvollerweise entwickelt werden soll. Die jüngst dem Gemeinderat vorgelegte Zeitschiene ist vom Gremium als Grundlage für die Haushaltsplanberatung 2023 einstimmig beschlossen worden, denn jedes Baugebiet kostet die Stadt auch Geld – in Form von Personal, das die Bebauungspläne bearbeitet, oder direkt durch Wahrnehmung des Vorkaufsrechts bei Grundstücken, oder wenn zum Wohngebiet ein Kindergarten gebaut oder eine Grundschule erweitert werden muss.

Kirchhofäcker rutscht in der Priorität hinter Bildstraße II

Interessant für Bauträger und private Häuslebauer sind in diesem Zusammenhang einige Baugebiete, die bereits diskutiert, aber nun in weite Ferne verschoben worden sind, für die höchstens die Umlegung Ende des Jahres 2030 beginnen soll: Adelsbach II (714 Einwohner) und Hofäcker in Höfen (46 Einwohner) sowie Linsenhalde II (Gewerbe, Umlegungsbeginn 2029). Für Ungeduldige kommt das einem Auf-Eis-Legen gleich.

Und auch für die Kirchhofäcker in Hertmannsweiler soll erst 2026 mit der Umlegung begonnen werden. Hausbaubeginn ist damit deutlich nach 2030.

Denn auf das oft langwierige Umlegungsverfahren folgen stets erst Planungen für Straßenbauarbeiten, dann die tatsächlichen Straßen-, Leitungs- und Kanalbauarbeiten. Nach Jahren, die genaue Dauer ist auch abhängig von der Größe des Gebiets, kann erst mit dem Hochbau begonnen werden – und jedes Projekt braucht ja wiederum eine individuelle Baugenehmigung.

Als Beispiele seien das sehr große Baugebiet am Birkmannsweiler Ortsrand, „Bildstraße II“ genannt, für die das Stadtentwicklungsamt 68 Monate Vorbereitungszeit kalkuliert. Hier soll Wohnraum für 227 Einwohner entstehen, überwiegend in Mehrfamilienhäusern, aber auch in ein paar Doppel- und Reihenhäusern sowie Einfamilienhäusern.

Fürs wesentlich kleinere Gewerbegebiet „Brühl“ in dem zwischen Bahndamm und Talweg nach Schwaikheim unter anderem der städtische Bauhof neu entstehen soll, werden 42 Monate veranschlagt.

Wohnbauschwerpunkte: Birkmannsweiler und Kernstadt

Fast fertig ist das Umlegungsverfahren für zwei kleine Birkmannsweiler Baugebiete, „Kreuzwiesen“ zwischen Kirche und Buchenbach mit Platz für 65 Einwohner, und „Gereut“ am nordöstlichen Ortsrande (Verlängerung der Haydenstraße) für 25 Einwohner.

„Bildstraße II“ und „Brühl“ will die Stadt gleichzeitig starten und sie bewusst den Hertmannsweiler Kirchhofäckern (Platz für 227 Einwohner) vorziehen. Als Grund wird der Kreisverkehr genannt, der auf der Birkmannsweiler Straße gebaut werden soll.

Außerdem könne in Hertmannsweiler das Kindergartengrundstück vorzeitig, vor Abschluss der Erschließungsarbeiten im neuen Wohngebiet, über die bereits bestehende Straße erschlossen und damit der Kindergarten vorher gebaut werden. Die Bewohner würden dann etwa ab dem Jahr 2032 folgen, der Kindergartenbedarf ist nach Berechnungen des zuständigen Amts vorher schon gegeben.

Platz für 1200 Bewohner in drei Quartieren in der Kernstadt

Außer Birkmannsweiler und mit deutlichem Abstand Hertmannsweiler gibt es dann nur noch in der Kernstadt Wohnbauschwerpunkte. In der Körnle-Erweiterung mit Platz für 284 Einwohner könnte 2023 mit dem Bau begonnen werden, allerdings ist noch ein Gerichtsverfahren anhängig, am 24. November entscheidet der Verwaltungsgerichtshof Mannheim über die Klage eines Anwohners gegen den Bebauungsplan. Auch die Bebauung des Kronenplatzes ist eingefädelt, wenn es denn wie geplant 2023 losgehen kann, können zwei Jahre später 120 Einwohner einziehen.

Mehr Zeit braucht noch die Bebauung von „Untere Schray“, besser bekannt als IBA-Gebiet 2027, ein Vorzeigeprojekt, das anlässlich der Internationalen Bauausstellung in Stuttgart und der Region zeigen soll, wie Wohnen und Arbeiten eine enge Symbiose eingehen können. Das Gebiet befindet sich zwischen der Schwaikheimer und der Marbacher Straße und soll dereinst Platz für mehr als 400 Einwohner und mehr als 1000 Beschäftigte bieten. Mit den ersten Hochbauten soll Mitte 2026 begonnen werden.

Ein Stadtrat wünscht Kostennennung und Baufortschrittsübersichten

Sehr weit gediehen ist bereits der erste Teil der Bebauung des Gebiets Bildackerstraße am Ortsrand von Höfen, die Erschließung soll noch dieses Jahr beginnen. Wenn auch der zweite Teil dereinst fertiggestellt ist, finden 145 Einwohner dort ein neues Zuhause.

Schmiede III, die Gewerbegebietserweiterung in Hertmannsweiler, ist schon in der Entwicklung. Den größten Teil wird die Firma Judo bekommen, drei bis fünf weitere Gewerbegrundstücke bleiben übrig.

Nur eine Anmerkung kam zur Sitzungsvorlage aus dem Gremium. Vielmehr ein Wunsch. SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Herfurth wünscht sich genaue Zahlen von der Stadt, was die Entwicklung eines Baugebiets kostet. Unter anderem, um die Kosten für die Schaffung von sozialem Wohnraum besser in den Blick zu bekommen. Aber auch, weil er beobachte, dass „sich nichts tut auf baureifen Grundstücken. Der Markt ist sehr schwierig derzeit“. Entwickelt die Stadt da möglicherweise über den Bedarf hinaus, gibt daher unsinnig Geld aus, dies nannte Herfurth schon in früheren Sitzungen als Grund für seine Bitte.

Vom neuen Bauamtsleiter Roland Bornemann fordert Andreas Herfurth eine Projektverfolgungsliste aller städtischen Bauprojekte.