Wohngebiet Winnenden-Adelsbach: Wo bleibt der Spielplatz? Bauarbeiten starten

Das Wohngebiet Adelsbach in Winnenden gehört zu den größten Neubaugebieten im Rems-Murr-Kreis. Rund 650 Menschen leben hier, viele Familien. Seit 2018 ist es entstanden, den langersehnten (wenn auch ohnehin recht klein geplanten) Kinderspielplatz gibt es immer noch nicht. Die Eltern vor Ort ärgert das – zumal die Kosten für die Herstellung, die letztlich die Anwohner tragen, im vergangenen Jahr deutlich gestiegen sein dürften. Immerhin: Ende November soll der Spielplatz fertig sein.

Der Spielplatz, der noch nicht gebaut ist, ist für das Wohngebiet eigentlich zu klein

Christine Brouwer wohnt seit mehr als zwei Jahren in dem fast neun Hektar großen Neubaugebiet am Winnender Stadtrand. Seither setzt sie sich bei der Stadt dafür ein, dass das Angebot für Kinder besser wird. Ursprünglich lautete ihre Kritik: Der geplante Spielplatz ist viel zu klein für ein derart großes, familienreiches Wohngebiet. Mittlerweile wären sie und befreundete Mütter im Adelsbach schon froh, wenn die paar Spielgeräte – eine Rutsche, ein Sandkasten, ein paar Balancier- und Klettermöglichkeiten – endlich überhaupt aufgestellt würden.

Beim Vor-Ort-Termin sind sich Brouwer und zwei weitere Mütter, Katharina Martin und Judith Grupp, die ebenfalls mit ihren Familien im Adelsbach leben, einig: Das Angebot in der Umgebung für Kinder und Jugendliche ist sehr dürftig (eingeschlossen der Kleinkindspielplatz an der Breslauer Straße und der einige Hundert Meter entfernte, sanierungsbedürftige Bolzplatz an der Hungerbergstraße). Während in anderen Gemeinden tolle Spielplätze gebaut würden, passiere in Winnenden nicht viel.

So entsteht bei den Müttern der Eindruck, dass die Stadt gar nicht so familienfreundlich sei, wie behauptet. Wobei, relativieren sie, die Kommunikation mit dem Bauamt freundlich und transparent sei. Dieses ist wiederum auf die Arbeit des Erschließungsträgers angewiesen. Hinzu kommt: Die Stadt überdenkt gerade ihr Gesamtkonzept für Spielplätze in der Stadt.

Eigentlich hätte der Erschließungsträger den Spielplatz bis Ende März bauen müssen

Zur Erinnerung: Vor ziemlich genau einem Jahr, im Oktober 2021, hatte Markus Schlecht, der Leiter des Stadtentwicklungsamts, angekündigt, dass die mit dem Straßen- und Grünanlagenbau beauftragte Gesellschaft STEG Stadtentwicklung GmbH den Spielplatz bis zum 31. März 2022 fertigstellen muss. An jenem Stichtag, geschehen war immer noch nichts, hieß es dann: Die STEG sei „sehr bemüht“. Bis wann der Spielplatz wirklich hergestellt wird, konnte die Stadtverwaltung damals aber nicht sagen.

Schlecht begründet die Verzögerung gegenüber unserer Redaktion damit, dass die Landschaftsbauarbeiten „zunächst nicht wie geplant vergeben“ werden konnten, weil sich keine Firma dafür gefunden habe. Bei der zweiten Vergaberunde sei das zwar geglückt und die Firma „hätte gerne im Frühjahr 2022 begonnen – da waren aber die Spielgeräte nicht lieferbar“.

Die Befürchtung der Anwohner: Die Verzögerung kostet sie bares Geld

Für die Anwohner des Wohngebiets hat das voraussichtlich auch finanzielle Folgen. Schließlich werden die Baukosten für die Erschließung des Gebiets (zu der auch die Errichtung des Spielplatzes gehört) laut Markus Schlecht „eins zu eins umgelegt an die Grundstückseigentümer“. Das bedeutet bei den aktuellen Kostensteigerungen in allen Bereichen: Die Familien im Adelsbach zahlen für die Verzögerung aller Voraussicht nach noch drauf. Bei den einst veranschlagten 90.000 Euro für Spielgeräte wird es wohl nicht bleiben. Immerhin kommt jetzt endlich Bewegung in die Sache.

An diesem Montag haben die Landschaftsbauarbeiten entlang des Rotbachgrabens begonnen, in deren Zug auch der Spielplatz errichtet werden soll. Laut Markus Schlecht werden die Spielgeräte für Mitte November erwartet. Bis Anfang Dezember soll der Spielplatz fertig und sowohl die Landschaft als auch der Bachlauf neu modelliert sein. Der Rotbach verläuft künftig laut Schlecht „nicht mehr kerzengerade“, sondern gedrosselt und verästelt in Kaskaden. Auch an den Straßen des Neubaugebiets sollen noch Grünflächen entstehen und der „Quartiersplatz“ bleibt nicht so trist und kahl (Schlecht: „nackt“) wie jetzt – hier werden Bäume gepflanzt.

Wann die Erweiterung des Spielplatzes kommt, steht noch nicht fest

Zurück zum dürftigen Spielangebot am Adelsbach. Beschlossen wurde Ende März im Gemeinderat auch, dass in direkter Nähe des Wohngebiets, unterhalb des neuen Kinderhauses, weitere öffentliche Spielflächen errichtet werden sollen, quasi als „Erweiterung“ für den nur 350 Quadratmeter großen Spielplatz, der jetzt gebaut wird. „Erste Ergebnisse der Planung sollen Ende November vorgestellt werden“, kündigt Markus Schlecht an. Bis zur Umsetzung dürfte es noch einige Zeit dauern, wie lange genau, steht noch nicht fest.

In einen noch vergangenes Jahr von OB Hartmut Holzwarth in Aussicht gestellten großen Spielplatz am Neubaugebiet Adelsbach II jenseits des Rotbachtals brauchen Christine Brouwer und Co. ihre Hoffnungen jedenfalls nicht mehr zu setzen. Nachdem das Neubaugebiet auf Eis gelegt ist, dürfte ein solcher frühestens in zehn Jahren entstehen. Bis dahin haben viele Kinder im Wohngebiet Adelsbach I schon ganz andere Interessen.