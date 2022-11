Ziel: 200.000 Euro - Spendenbarometer fürs Backhäusle Birkmannsweiler gestartet

Im größten Teilort Winnendens, Birkmannsweiler, gibt es ein neues Barometer. Es reagiert auf Geld. Robert Boehm, Schriftführer der Kultur- und Heimatvereinigung, erklärt, was es damit auf sich hat:

Die Dorfgemeinschaft stärken, die Kommunikation zwischen den Bewohnern fördern und eine alte Kulturtradition neu und modern fortführen - das sind nur einige der Vorteile, die sich Birkmannsweiler durch ein neues Backhaus und die Möglichkeit des gemeinsamen Backens verspricht. Sich zum gemeinsamen Backen treffen pflegt und bereichert die Dorfgemeinschaft, Neuigkeiten und „Dorftratsch“ werden ausgetauscht, und am Ende hat man noch leckere, selbst gebackene Brote zur Versorgung der eigenen Familie – diese Vision hielt sich seit dem Abriss des alten Backhäusles im Jahre 2009 in den Köpfen vieler Bewohner von Birkmannsweiler. Nun hat die Kultur- und Heimatvereinigung Birkmannsweiler mit ihren Vorständen Rudi Bauer, Timo Geiger und Rolf Schwarz diese Idee aufgegriffen und sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, in Birkmannsweiler wieder ein Backhäusle entstehen zu lassen.

Einige Sachspendenzusagen ansässiger Unternehmer liegen schon vor

Nachdem die Projektidee der Stadt Winnenden vorgestellt wurde, unterstützt diese das Vorhaben und es wurde gemeinsam ein geeigneter Bauplatz unweit der Buchenbachhalle gefunden. Bereits zur diesjährigen Backhäuslestour am 26. Juni machte der Verein dort auf die Idee aufmerksam und es wurden Pläne und Ansichten sowie ein Modell des geplanten Backhäusles einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert.

Doch der nächste Schritt dürfte nun deutlich schwieriger werden, nämlich genügend finanzielle Mittel einzuwerben, um den Bau, der mit etwa 200 000 Euro veranschlagt wird, realisieren zu können. Neben ersten Geldspenden aus der Bürgerschaft konnten bereits Zusagen ansässiger Handwerksbetriebe erhalten werden, das Projekt mit Sachspenden zu unterstützen. Insgesamt kam so bereits eine Unterstützung von 70 000 Euro zusammen. Zusätzlich wird die Kultur- und Heimatvereinigung auch möglichst viel Eigenleistung bei der Erstellung des Gebäudes einbringen.

Der Rest der nötigen Mittel muss nun in den nächsten Monaten zusätzlich eingeworben werden. Um den Fortschritt des Spendenaufkommens augenfällig zu dokumentieren, wurde kürzlich auf dem Birkmannsweiler Dorfplatz ein Spendenbarometer aufgestellt. Hier kann der „Pegel“ je nach eingehenden Spenden weiter nach oben bis zum Ziel angehoben werden und jeder kann sich stets informieren, wie der aktuelle Stand der Finanzierung ist.

Der Pegel steigt bei der Inbetriebnahme des Barometers: 5000 Euro von der Bürgerstiftung

Zur offiziellen Einweihung des Barometers am vergangenen Freitag fanden sich zahlreiche Mitglieder der Kultur- und Heimatvereinigung ein. Auch Christa Klöpfer und Gerd Wahl von der Bürgerstiftung Winnenden kamen und nutzten die Gelegenheit zur Übergabe eines Schecks in Höhe von 5000 Euro für das Projekt, so dass der Pegel des Barometers gleich nachjustiert werden konnte.

Christa Klöpfer drückte in einer kurzen Ansprache ihre Zuversicht aus, dass es bei weiterer Unterstützung aus der Birkmannsweiler Bürgerschaft und von den ansässigen Gewerbetreibenden möglich sein würde, bereits in einem Jahr den ersten Salzkuchen aus dem fertiggestellten Backhäusle genießen zu können.