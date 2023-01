Zimmermeister Jürgen Schäfer aus Winnenden warnt: Abzocke beim Fahrzeugkauf

Mit einer Kleinanzeige im Wochenblatt hat für Jürgen Schäfer ein wilder Mailverkehr begonnen, der ihn vom Computer in Winnenden aus zumindest virtuell bis nach Frankreich gebracht hat. „Man hat versucht, mich abzuzocken“, ist sich der Zimmermeister sicher. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

So fing alles an

Am 15. Dezember liest Schäfer eine Anzeige unter dem Stichwort „Nutzfahrzeuge“. „Holder A40 wie A50 Culticrac+FH+FZW. Bstd.: 1364, BJ 1985, 33 PS, FL, Schaufel, Pflug Siringe falten, Palettengabeln, Kehrmaschine, €3000“, heißt es dort. Außerdem ist eine E-Mail-Adresse für weitere Informationen hinterlegt. An diese wendet sich Schäfer. Der Zimmermeister ist am Fahrzeug interessiert. „3000 Euro für solch einen Schlepper ist ein Schnäppchen. In anderen Angeboten werden 10- oder 15.000 Euro aufgerufen“, weiß Schäfer.

Per Vorkasse sollte Schäfer 3400 Euro für das Fahrzeug überweisen

Beim Kontakt fällt ihm die etwas seltsame, gebrochene Ausdrucksweise auf. „Bilder im Anhang. Lieferung ist möglich. Ich bin beantworten gerne Ihre Fragen“, heißt es in einer Antwort beispielsweise.

„Ich habe mich ein bisschen gewundert, aber skeptisch war ich da noch nicht“, sagt er. Erst einige Tage später wird er stutzig, als sich herausstellt, dass der Schlepper sich in Frankreich befindet. Als Schäfer ernsthaftes Interesse bekundet, meldet sich der vermeintliche Verkäufer zudem mit einer anderen E-Mail-Adresse. „Es hat sich eine Spedition eingeschaltet. Diese wollte die 3000 Euro für den Schlepper und 400 Euro für die Lieferung von mir per Vorkasse“, erzählt er. Bezahlen sollte er auf ein Treuhandkonto der Unicredit Bank.

400 Euro Transportkosten für eine Lieferung aus Brest in Frankreich

Spätestens jetzt war für Jürgen Schäfer klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. „Das Fahrzeug sollte angeblich aus der Stadt Brest kommen, die etwa 1200 Kilometer entfernt von Winnenden liegt. Wenn man alleine an die Maut und Benzinkosten denkt, sind 400 Euro Transportkosten viel zu wenig. Das bezahlen wir teilweise schon, wenn wir etwas aus Bayern geliefert bekommen“, vergleicht Zimmermeister Jürgen Schäfer.

Der vermeintliche Verkäufer versendet einen Scan seines Personalausweises

Um zu versichern, dass doch alles mit rechten Dingen zugeht, sendet der angebliche Verkäufer ihm sogar einen Scan (s)eines Personalausweises. Jürgen Schäfer erklärt per E-Mail, dass er den Schlepper erst bezahlt, wenn dieser in Winnenden eintrifft. Er erhält sogar einen Kaufvertrag.

Als Schäfer per E-Mail anmerkt, dass dieser innerhalb der EU bindend sei, erhält er von dem angeblichen Verkäufer nie wieder eine Rückmeldung. „Die Spedition hat sogar eine Internetseite. Man findet dort allerdings kein Impressum. Es deutet alles auf eine Betrugsmasche hin“, sagt Schäfer. Er sieht die Sache gelassen, schließlich hat er die Masche rechtzeitig durchschaut. „Ich kann mir allerdings schon vorstellen, dass der ein oder andere auf solch einen Betrug hereinfällt“, meint Schäfer und hofft, dass er durch seine Schilderungen andere sensibilisieren kann.

Polizei: Rückverfolgung solcher Fälle läuft sehr oft ins Leere

Die Polizei rät bei solchen Geschäften grundlegend zur Vorsicht, vor allem wenn per Vorkasse bezahlt werden soll. „Wer im Vorhinein bezahlt, hat immer ein Restrisiko“, sagt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Zum genannten Fall liegen bisher keine Erkenntnisse vor, Jürgen Schäfer hat schließlich auch keine Anzeige erstattet. Zu Firmen und Einzelpersonen dürfe er zudem keine Angaben machen, sagt der Polizist.

Fälle dieser Art gehören mittlerweile für die Beamten jedoch zum Tagesgeschäft. Oft laufen die Ermittlungen jedoch ins Leere. „Die Rückverfolgung von Transaktionen ist oft nicht mehr möglich. Konten liegen im Ausland, das Geld ist längst weitertransferiert. Teilweise werden die Konten auch mit falschem Namen eröffnet“, erklärt Biehlmaier.

Der Beamte gibt zudem einen Tipp. „Inzwischen gibt es einige Anbieter, die einen versicherten Kauf anbieten. Erhalte ich keine Ware, bekomme ich das Geld wieder zurück“, sagt er.