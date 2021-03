Am 11. März 2009, morgens vor 9.30 Uhr, hat ein 17-jähriger ehemaliger Albertville-Schüler die Realschule gestürmt. Er tötete 13 Menschen in Winnenden und zwei in Wendlingen. Jedes Jahr am 11. März gedenkt Winnenden der Opfer dieses Amoklaufs. Dieses Jahr ist vieles anders, die Rede von Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth ist verlagert ins Internet. Am Gedenkring werden vereinzelt Gedenkende eintreffen und feststellen, dass dieses bedeutende Memorial doch schon kleine Schäden aufweist,