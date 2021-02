Am vergangenen Wochenende hat in den Weinbergen am Winterbacher Hungerberg ein Quadfahrer sein Unwesen getrieben – und vielleicht nicht nur dort, auch auf Wiesen zwischen B 29 und Rems ist ein Quad herumgepflügt. Am Hungerberg hat eines der vierrädrigen Motorräder zehn Rebstöcke des Weinguts Jürgen Ellwanger umgemäht. Das klingt nicht nach viel, Felix Ellwanger beziffert den Schaden jedoch auf 2000 Euro. Er sagt: Dass jemand mit dem Quad durch die Weinberge fährt, komme immer mal wieder vor.