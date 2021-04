Mehr als 20 Obstverkaufsstände hat Martin Bauer quer durch das Remstal verteilt, außerdem in Winnenden und im Raum Leonberg. Gerade hat die Saison begonnen. Derzeit sind die Erdbeeren, die der Landwirt aus Großheppach in seinen Buden anbietet, noch großteils zugekauft. Spätestens am kommenden Wochenende, so meint er, müsste es aber überall frische Remstal-Früchte geben. Jetzt hofft er auf eine ruhigere Saison als 2020, als drei seiner Stände in Flammen aufgingen.

{element}

Noch immer