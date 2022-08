After Work in Winterbach gut besucht - wie es am Donnerstag (4.8.) weitergeht

Am Mittwoch (3.8.) fand in Winterbach anlässlich des Deutschen Wandertages (DWT) die erste von zwei After-Work-Veranstaltungen am Remsufer des Gleisdorfer Platzes statt. Nachdem diesen Sommer bereits das Winterbacher Brunnenfest und das Winterbacher Zeltspektakel überaus erfolgreich waren, vermeldet die Verwaltung, so wurde auch das gestrige After Work im Rahmen des DWT äußerst gut besucht. Man spüre weiterhin, dass die Menschen in diesem Sommer nach langer Corona-Pause wieder zusammenkommen und feiern wollen.

Die Veranstaltung der Gemeinde Winterbach, die sich schon während der Remstal-Gartenschau sehr großer Beliebtheit erfreut hatte, wurde dieses Jahr eigens für den DWT organisiert. Die Teams von „Daniels Weine“ und der „Strandbar 51“ versorgten die zahlreichen Gäste mit feinen und erfrischenden Köstlichkeiten, und am kühlen Remsufer ließ sich die Hitze sehr gut ertragen. Die „Galopping Guitars“ brachten mit ihrer Musik eine entspannte, lockere Sommeratmosphäre an den Gleisdorfer Platz.

Mehr Livemusik heute Abend

Auch heute Abend am Donnerstag (4.8.) wird ab 17 Uhr nochmals am Remsufer des Gleisdorfer Platzes ein After Work gefeiert. Die Band Masi und Tina wird heute ab 19 Uhr für Unterhaltung der Gäste sorgen. Die Gemeindeverwaltung lädt nach Winterbach ein, um im Rahmen des DWT eine entspannte, sommerliche Atmosphäre am Remsufer zu genießen.