Die Bahn bestätigt in Winterbach das eigene Klischee: Sie hat Verspätung. Statt schon Ende März oder im April soll der Bau der neuen Aufzüge am Bahnhof nun bis Mai dauern. Die Gründe sind etwas nebulös. Bürgermeister Sven Müller äußert im Gemeinderat seinen Ärger und erwähnt dabei auch die Telekom, die schon seit mehr als einem Jahr einen neuen Mobilfunkmast nicht an den Start bekommt.

{element}

Am Winterbacher Bahnhof wird seit Mitte November an der Aufzugsanlage gearbeitet. Die