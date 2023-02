Aufzüge am Bahnhof in Winterbach werden mal wieder repariert: Wie lange noch?

Seit einigen Tagen bereits stehen Baugerüste an einem der Aufzüge am Winterbacher Bahnhof. Wie angekündigt lässt die Bahn dort Nachbesserungsarbeiten durchführen. Die Aufzugsanlage war eigentlich erst komplett neu gebaut worden, Mitte Juni 2022 ging sie in Betrieb. Doch die jahrelange Pannenserie der alten Aufzüge fand mit den neuen Aufzügen ihre Fortsetzung. Auch die Winterbacher Feuerwehr war im vergangenen Jahr schon wieder im Einsatz, um stecken gebliebene Menschen zu befreien, und musste dazu sogar eine Tür mit der Axt einschlagen.

Zur genauen Ursache der Ausfälle äußert sich die Bahn nicht. Sie soll laut einer Sprecherin jedoch nun mit den „Nacharbeiten“ behoben werden.

Gerüst an den Aufzügen: "Bis in den Mai hinein"

Eine genaue Prognose zur Dauer der Arbeiten kann sie nicht abgeben. Sie geht davon aus, dass es sich „bis in den Mai hinein“ hinziehen könnte. Immerhin: „Die Aufzüge sind zwar eingerüstet, die Kundinnen und Kunden können sie aber problemlos benutzen.“ Höchstens zwischendurch könnten sie eventuell für ein paar Tage außer Betrieb genommen werden.

Die Bahn empfiehlt, sich vor Reiseantritt über die App „Bahnhof Live“ über die aktuellen Gegebenheiten zu informieren, sollten Sie auf die Aufzüge angewiesen sein. Die Gleise sind in Winterbach ohne Aufzüge nur über Treppen zu überqueren, sonst sind relativ weite Umwege über die Unterführungen bei der Salierhalle und in der Ortsmitte nötig.