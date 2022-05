Aufzüge am Bahnhof Winterbach: Warum sie eingebaut, aber nicht in Betrieb sind

Nach verschiedenen Verzögerungen sieht die Bahn ihre Baumaßnahme am Winterbacher Bahnhof nun im Plan: Ende Mai sollen laut einer Sprecherin des Konzerns die neuen Aufzüge zur Überquerung der Gleise in Betrieb gehen. Dazu war seit Mitte November 2021 Treppensteigen oder relativ weite Umwege über die Ortsmitte oder die Unterführung bei der Salierhalle notwendig.

Seit einiger Zeit schon sieht für den Laien die Aufzugsanlage eigentlich fertig aus. Aber es darf niemand damit fahren, bevor nicht alles ausgiebig getestet und abgenommen ist. Allein dafür sei ein ganzer Monat in der Bauzeit eingeplant, wie Michael Groh, der Leiter des Regionalbereichs Südwest Station & Service der Bahn, im November 2021 in einem Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Der lange Zeitraum sei nötig, weil die Prüfer in großen räumlichen Gebieten unterwegs seien, um Anlagen abzunehmen. Dies sei terminlich durchgetaktet.

Zwischen den Prüfungen müsse man dann Zeit haben für Nacharbeiten, deswegen habe man die verschiedenen Prüftermine weit auseinandergelegt, so Michael Groh.

Sechs Monate zwischen Abbau und Inbetriebnahme

Er sagte damals auch: Wenn es gut laufe, sei der Neubau der Aufzüge Ende März fertig. Mit der Landung auf Ende Mai sind nun doch die schon von Anfang an veranschlagten sechs Monate vom Abbau der alten Anlage bis zur Inbetriebnahme der neuen erreicht.

Alte Aufzüge sehr fehleranfällig

Die alten Aufzüge waren vor ihrem Abbau schon seit Jahren fehleranfällig, blieben häufig stecken und machten immer wieder sogar ein Eingreifen der Feuerwehr nötig, die Menschen aus den Kabinen befreien musste. Erst hatte die Bahn den Start der Bauarbeiten für den Sommer 2021 angekündigt, dann von Oktober gesprochen, bevor es im November 2021 losging.