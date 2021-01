Wie schlimm treffen die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Kommunen und wie tief sind die Löcher, die die Krise in ihre Finanzen reißen? Auch in Winterbach wächst bei manchen im Gemeinderat die Sorge, dass bald harte Einschnitte nötig sein werden. In der Diskussion über den Haushalt für 2021 warb Bürgermeister Sven Müller jedoch erneut dafür, nicht übereilt Streichrunden vorzunehmen oder über Gebühren- und Steuererhöhungen nachzudenken.

CDU-Gemeinderat Klaus Junge griff zu einem