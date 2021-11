Wer am Winterbacher Bahnhof derzeit die Gleise überqueren will, aber keine Treppen steigen kann, dem bleibt nur ein weiter Umweg über die Unterführungen in der Ortsmitte oder bei der Salierhalle. Die alten Pannen-Aufzüge werden seit Mitte November demontiert, von ihnen wird nichts übrig bleiben, die Türme werden kommende Woche komplett mit einem Kran entfernt. Bis die neuen Aufzüge laufen, dauert es noch mindestens bis Ende März. Warum eigentlich so lang?

Einige Winterbacher waren