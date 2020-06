Er ist in Winterbach eine echte Institution: Immer von April bis Oktober steht seit 20 Jahren ein Obstverkaufsstand von Martin Bauer, einfach kurz Erdbeerstand genannt, etwas außerhalb, nördlich von Winterbach. Er ist immer gut frequentiert, verkehrsgünstig gelegen in Nähe der B-29-Ausfahrten und an einem Knotenpunkt von Rad- und Wanderwegen. Am frühen Sonntagmorgen ist die Holzbude nun abgebrannt, höchstwahrscheinlich wurde sie angezündet. „Es hat nicht geblitzt oder gedonnert, Elektrik