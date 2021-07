Die Misere nimmt kein Ende: Nachdem die beiden Aufzüge am Winterbacher Bahnhof erst vor einer Woche komplett ausgefallen waren, hat jetzt erneut einer gestreikt. Und wieder einmal wurde er dabei zur Falle für einen Menschen, der mit seiner Hilfe die Gleise überqueren wollte. Ein älterer Herr sei am Mittwochnachmittag, 21. Juli, festgesessen, sagt Feuerwehrkommandant Uwe Hetzinger. Die Feuerwehr wird regelmäßig gerufen, wenn sich jemand in einem der Aufzüge in einer Notlage befindet. Die Bahn