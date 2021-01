Am kommenden Dienstag verabschiedet der Winterbacher Gemeinderat den Haushaltsplan für 2021 mit dem Investitionsprogramm bis 2024, also mit der Planung, wofür die Gemeinde in den nächsten Jahren Geld ausgibt. In seiner Haushaltsrede hat Bürgermeister Sven Müller bereits die Schwerpunkte benannt. Viel Geld fließt in die Sanierung von Straßen, Kanälen und Leitungen.

Wichtig ist dem Bürgermeister dabei: Trotz viel Ungewissheit und der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise, die auch