Einzelne Kinder bringen Erzieherinnen an Grenzen - Winterbach hat reagiert

Erzieherinnen, die an ihre Grenzen kommen und sogar darüber nachdenken, den Beruf aufzugeben, hilflose Eltern: In den Kindergärten und Kindertagesstätten gibt es offenbar immer mehr „entwicklungsbesondere Kinder“. Diese fallen aus verschiedenen Gründen im Alltag der Einrichtungen aus dem Rahmen. Mit einer Personalaufstockung will die Gemeinde Winterbach ihre Erzieherinnen unterstützen. Auf die Frage, woher die Zunahme der Probleme komme, haben die Expertinnen nicht die eine einfache Antwort. Sie sind sich aber einig: Corona ist daran ausnahmsweise nicht schuld.

Um welche Probleme geht es bei den Kindern?

Christiane Rumpel, die für den Heilpädagogischen Fachdienst in Winterbach zuständig ist, spricht von Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten. Von einer Entwicklungsverzögerung rede man zum Beispiel, wenn sich ein Vierjähriger wie ein Zweijähriger verhalte. Oder eine Sechsjährige mit den Bauklötzen nicht in die Höhe bauen oder bei der Holzeisenbahn nicht den Kreis schließen kann.

Noch mal herausfordernder sind oft die Verhaltensauffälligkeiten, wenn zum Beispiel ein Kind aggressiv ist – wobei Christiane Rumpel hier gleich differenziert: Wenn ein Kind schlage oder beiße, dann müsse das nicht unbedingt eine ausgelebte Aggression sein. Auch da könne eine Entwicklungsstörung oder anderes dahinterstecken. Es könne sein, dass das Kind selbst gar nicht spüre, dass es einem anderen wehtue. In dem Fall könne vielleicht eine Ergotherapie hilfreich sein, um die Wahrnehmungsleistung des Kindes zu stärken. Genauso könne aber auch eine körperliche oder seelische Behinderung ursächlich sein, erklärt die Fachfrau. Man müsse jeden Einzelfall genau betrachten.

Warum sind immer mehr Kinder auffällig?

„Ich denke, dass die Gesellschaft insgesamt in Unruhe ist“, sagt Katrin Leitlein, die bei der Gemeinde Winterbach den Bereich Bildung und Erziehung verantwortet. Christiane Rumpel stimmt zu: „Die Familien sind belastet, es ist Stress da, der sich dann auch auf die Kinder überträgt.“ Die Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen, die viele Familien zusätzlich belastet hat, sei im Kindergartenbereich nicht als Ursache zu sehen, sagen die Expertinnen. Die Situation habe es schon vorher gegeben. „Ich würde nicht sagen, dass das momentan was mit Corona zu tun hat“, sagt Christiane Rumpel. „Ich denke, dass die Schulkinder dadurch mehr belastet waren als die Kindergartenkinder.“

Eine generelle Entwicklung, die eine Rolle spiele, sei der Kampf der Familien, alles, was sie beruflich, familiär und anderweitig bewältigen müssen, unter einen Hut zu bringen, sagt Rumpel. Es gebe oft nicht mehr die Großfamilie mit Oma und Opa, die zur Unterstützung da seien. Es müsse viel mehr über die Kita abgedeckt werden. Man gehe in den Kitas immer mehr weg von der „familienergänzenden Rolle“, wie es früher gewesen sei, sagt Martina Rentschler, hin zu einem „familienunterstützenden Auftrag“.

Sehen die Fachfrauen die zunehmende Ganztagesbetreuung als Problem, also dass immer mehr Kinder einen Großteil des Tages in Kitas verbringen? „Nein, das wäre zu einfach zu sagen, das ist das Problem“, sagt Katrin Leitlein. „Es ist sicher ein Teil davon, aber sicher nicht der ausschlaggebende. Der Winterbacher Hauptamtsleiter Matthias Kolb betont auch: „Es betrifft alle Gesellschaftsschichten.“

Wie fallen die Kinder auf und wie gehen die Kitas damit um?

Im Alltag sind die Erzieherinnen mit Kindern, die völlig aus dem Rahmen fallen, schnell an ihren Grenzen. Zwei oder drei Erzieherinnen haben meist mehr als 20 Kinder zu betreuen. Eine Eins-zu-eins-Betreuung, wie sie dann nötig wäre, können sie kaum leisten. Wichtig sei jedoch eigentlich, dass man schon ansetze, bevor sich etwas wirklich zum Problem hochschaukle, betont Christiane Rumpel. Beobachtet eine Erzieherin bei einem Kind eine Entwicklungsverzögerung oder eine Verhaltensauffälligkeit, dann wird sie als Heilpädagogischer Fachdienst hinzugerufen. Rumpel kommt dann in die Einrichtung und beobachtet das Kind. „Dann gucken wir, wie man damit umgeht.“ Dabei sei es auch gleich wichtig, Gespräche mit den Eltern zu führen.

Man müsse dann entscheiden: Verwächst sich das? Oder sollte man handeln? Diese Entscheidung treffen nicht die Erzieherinnen oder die Fachberaterin, sondern natürlich am Ende die Eltern. Ausschlaggebend ist dabei aber vor allem die Einschätzung der Fachleute aus einem Sonderpädagogischen Bildungszentrum (SBZ) oder der Frühförderstelle der Diakonie Stetten. Diese schauen sich das betreffende Kind noch einmal genau an. Wird dann ein spezieller Hilfsbedarf festgestellt, können die Eltern einen Antrag auf Eingliederungshilfe beim Landkreis stellen. Mit dieser Hilfe kann eine Integrationsfachkraft gestellt werden, die dann mit im Kindergarten arbeitet, um das Kind dort eng zu betreuen.

Die Eltern nehmen Beratung und Hilfsangebote laut Christiane Rumpel in der Regel sehr bereitwillig auf. „Weil sie selber merken, dass sie an Grenzen kommen.“ Es gebe oft schon einen hohen Leidensdruck, der sich aufgebaut habe, „wenn ich mich in der Gesellschaft gar nicht mehr mit dem Kind bewegen kann, weil ich auffalle oder das in Stress ausartet“. Es könne aber auch Dinge geben, die im Familienalltag gar nicht so auffallen, meint Martina Rentschler, die dann aber in der großen Gruppe im Kindergarten aufträten.

Dabei müsse man immer schauen, sagt Christiane Rumpel: Was ist altersgemäß und kann Teil einer normalen Entwicklung sein, was „verwächst“ sich vielleicht, wann könne man noch abwarten? Deswegen beobachte man Kinder auch immer über einen längeren Zeitraum, bevor man größere Maßnahmen ergreife. Für eine Integrationsmaßnahme sei zum Beispiel Voraussetzung, dass eine Entwicklungsverzögerung über ein halbes Jahr lang bestehen bleibe.

Welche Probleme gibt es bei den Integrationsmaßnahmen?

Der große Fehler im System in der Kinderbetreuung ist derzeit der Fachkräftemangel. Das trifft auf die speziell geschulten Menschen, die Kinder in Integrationsmaßnahmen begleiten und betreuen können, etwa Heilpädagogen oder Sozialpädagogen, in besonderem Maße zu. Das spezielle Problem hier ist: Sie werden nur befristet angestellt, eben für die Dauer, für die eine Integrationsmaßnahme bewilligt ist.

Christiane Rumpel kennt die Situation aus eigener Erfahrung, weil sie als Integrationskraft gearbeitet hat. Man stehe immer wieder vor der Frage: Was mache ich nach dem laufenden Kindergartenjahr im September? Es sei zwar derzeit nicht das Problem, eine Stelle zu finden. Aber man wisse im Voraus nicht, wie viele Wochenstunden dafür bewilligt seien, das heißt, man wisse nicht, wie viel man dann verdiene. „Man hat keine Sicherheit. Das ist der Grund, warum es so wenige Integrationskräfte gibt.“

Doch die Personalausstattung mit Heilpädagogischem Fachdienst und Pädagogischer Fachberatung, die Winterbach jetzt habe, sei ein Gewinn, betonen Christiane Rumpel und Martina Rentschler. „Dass man so aufgestellt ist wie Winterbach, das gibt es eher selten“, sagt Rentschler.

Wer sind die beiden beratenden Fachfrauen in Winterbach?

Christiane Rumpel arbeitet auf einer 40-Prozent-Stelle als Heilpädagogischer Fachdienst. Das heißt, sie wird von den Kitas hinzugerufen, wenn es in einem Einzelfall um ein Kind geht. Martina Rentschler hat eine 50-Prozent-Stelle für Pädagogische Fachberatung. Sie arbeitet konzeptionell und organisatorisch mit den Betreuungseinrichtungen in Winterbach und unterstützt die Teams in Fachfragen aller Art oder in Konfliktsituationen.

Beide Frauen haben den Erzieherinnen-Beruf gelernt. Christiane Rumpel hat dann Sozialpädagogik studiert und danach im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Betreuung verhaltensauffälliger Kinder gearbeitet, zum Beispiel als Integrationsfachkraft in vielen verschiedenen Einrichtungen. Martina Rentschler hat Soziale Arbeit studiert und die Zusatzqualifikation als Systemische Therapeutin erworben.