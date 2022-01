„Der Rasse“, sagt Bärbel Schnabel über ihren Mann Andreas, „der war immer nur glücklich, wenn er rumgesprungen ist. Der war immer auf dem Sprung, immer in Hektik.“ Im Januar 2021 brach der Metzgermeister mit einem Herzinfarkt bei der Arbeit in der Küche zusammen und starb wenig später im Krankenhaus im Alter von 54 Jahren. Bärbel Schnabel erzählt jetzt über den „Knochenjob“ in der Metzgerei und wie sie auch nach dem Tod ihres Mannes versucht hat, trotz eigener gesundheitlicher Probleme den