Essen wir bald Biberbraten? In Bayern werden die Tiere schon länger gejagt

Es klingt auf den ersten Blick ziemlich makaber: Zum Bericht eines tot aufgefundenen Bibers in Winterbach schrieb eine Facebook-Nutzerin jüngst, Biberfleisch sei „auch sehr lecker“ und fragte: „Hat einer Lust zu jagen?“ Nach ungläubigen Rückfragen erklärte die Dame: In Bayern sei das ganz normal. Tatsächlich geht unser Nachbarbundesland längst etwas anders mit den durch das Naturschutzgesetz streng geschützten Tieren um. Biber werden bei den Bayern regelmäßig „letal entnommen“, das heißt, gejagt und getötet.

Ist der Biber auf dem Weg, ein Wildtier wie viele andere zu werden und wie Wildschweine oder Rehe unter das Jagdrecht zu fallen? Steht in Restaurants bald Biberbraten auf der Speisekarte?

Nun, so weit sind wir noch nicht. Auch die Bayern nicht. Auch dort ist der Handel mit den nach dem Bundesnaturschutzgesetz als besonders geschützte Art geltenden Biber nach wie vor verboten. Das heißt, kein Restaurant darf Biberfleisch auf die Karte setzen. Aber in zwei Punkten unterscheidet sich die bayerische Rechtspraxis von der in Baden-Württemberg.

Mehr als die Hälfte der deutschen Biber lebt in Bayern

Zwar ist es auch in Baden-Württemberg rechtlich rein theoretisch für absolute Ausnahmefälle vorgesehen, unter Naturschutz stehende Tiere zu jagen oder einzufangen. Aber in der Praxis passiert das bisher bei den Bibern noch nicht. In Bayern ist das anders.

Die Nagetiere haben sich, nachdem sie in Deutschland praktisch ausgerottet waren, zuerst in Bayern wieder ausgebreitet. Dort wurden sie ab den 1960er-Jahren gezielt ausgewildert. Der Bestand in Deutschland wird inzwischen auf rund 40 000 Biber geschätzt, allein 22 000 davon in Bayern.

Mit der zunehmenden Verbreitung kam es jedoch auch zu immer mehr Konflikten. Die Biber sind fleißige Landschaftsarchitekten, sie können zum Beispiel, wenn sie Dämme bauen, um Gewässer anzustauen, ganze Flusslandschaften verändern. Das ist ein Segen für die Natur; Fische, Wasservögel und Insekten finden neue Lebensräume. Landwirte allerdings, die angrenzend Wiesen oder Äcker haben, sind meist wenig erfreut. Und es kommt auch vor, dass Biber Dämme oder Böschungen untergraben, die instabil werden, und damit für ernsthafte Gefahr sorgen.

Mehr als 1900 getötete Biber in einem Jahr

Für solche Fälle sieht das Naturschutzrecht verschiedene Vorgehensweisen vor, man spricht vom Bibermanagement. Das können Versuche sein, Ausgleiche mit den Landwirten zu finden oder bedrohte Dämme besser zu schützen. Wenn es nicht anders geht, steht die Vergrämung, das heißt, die Vertreibung von Bibern zur Debatte. Und eben im äußersten Fall theoretisch auch das Einfangen und Töten.

Sowohl die Vergrämung als auch das Töten haben jedoch meist eine begrenzte Wirksamkeit. Weil es so viele Biber gibt, ist ein verwaistes Revier mit guten Lebensbedingungen meist schnell wieder besetzt.

Im Jahr 2019 wurden in Bayern mehr als 1900 Biber gezielt getötet. In Baden-Württemberg ist eine „letale Entnahme“ laut Landes-Umweltministerium noch nie durchgeführt worden.

Umweltministerium befürchtet künftig mehr Konflikte

„Es ist jedoch durch die wachsende Population im Land davon auszugehen, dass es künftig auch zu einigen besonders schweren oder komplexen Konflikten mit dem Biber kommen kann“, heißt es im Text des baden-württembergischen Umweltministeriums zur Vorstellung eines Modellprojekts. Dieses läuft seit 1. Januar 2022 und orientiert sich am bayerischen Umgang mit den Bibern. Geprüft werden soll demnach, „inwieweit das bisherige baden-württembergische Bibermanagement um die ‘letale Entnahme’, also die Tötung des Tieres, als letztes Mittel erweitert werden kann“.

Etwa 7500 Biber leben laut Umweltministerium derzeit in Baden-Württemberg, die meisten im Landkreis Biberach mit 1050 Tieren, gefolgt vom Landkreis Sigmaringen mit 800. Davon ausgehend erstreckt sich das Gebiet des Modellprojekts über die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg, Biberach, den Stadtkreis Ulm sowie den Alb-Donau-Kreis. Es gehe darum, so schreibt das Umweltministerium, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu definieren und die entsprechenden „behördlichen Strukturen“ zu schaffen. Außerdem soll die Jägerschaft verstärkt in das landesweite Bibermanagement eingebunden und die gezielte Ausbildung einzelner Jägerinnen und Jäger auf den Weg gebracht werden.

In Bayern ist bei einer legal angeordneten Tötung von Bibern dann eine weitere Bestimmung des Naturschutzrechts aufgehoben: Sie sind dann auch vom Besitzverbot ausgenommen. Bei geschützten Arten ist nicht nur die Tötung verboten, sondern eigentlich auch der Besitz der Tiere oder Teile davon. Niemand darf also zum Beispiel einen Biberschädel mitnehmen, den er irgendwo zufällig findet. Weil das für die getöteten Biber in Bayern nicht gilt, ist es tatsächlich möglich, sie auch zu essen.

In den bayerischen Richtlinien zum Bibermanagement heißt es: „Das Recht zum Besitz schließt die Befugnis ein, die Tiere beziehungsweise ihre Bestandteile in Gewahrsam zu haben, zu be- oder verarbeiten [...] oder zu verzehren.“ Und das passiert auch, wie im Internet auffindbare Berichte zeigen.

Biber als Fastenspeise

Wie die Kirche aktuell zu der ganzen Sache steht, ist bisher nicht überliefert. Zu früheren Zeiten war der Umgang mit Biberfleisch kreativ: Es galt alles, was im Wasser lebt als auch während der Fastenzeit essbar. Es durften demnach auch Biber oder Fischotter auf den Tisch kommen.

Aber zurück in die Gegenwart – zusammenfassend lässt sich sagen: Es ist insgesamt noch eine sehr theoretische Überlegung und ein sehr weiter Weg, bis Biber vielleicht irgendwann sogar aus dem Naturschutzgesetz genommen werden und wie Wildschweine oder Waschbären unter das Jagdrecht gestellt werden könnten.

Sicher sei, dass die Entwicklung der Verbreitung des Bibers auch in Baden-Württemberg weiter „steil nach oben geht“, sagt Uwe Hiller, der im Rems-Murr-Kreis beim Landratsamt für das Bibermanagement zuständig ist. „Die haben bei uns überall geeignete Habitate, die Nahrungsgrundlage ist hervorragend.“ Dann stelle sich irgendwann auch die Frage, wie man damit umgehe. Beim Wolf werde ja jetzt schon diskutiert, ob man ihn ins Jagdrecht aufnehmen müsse. Das sei „vielleicht ein bisschen übertrieben“, wenn man das zahlenmäßige Verhältnis von Jägern zu Wölfen sehe, so seine persönliche Meinung.

"Wo fängt man an, wo hört man auf?"

Für Uwe Hiller ist es grundsätzlich eine schwierige Diskussion. Es geht für ihn dabei auch immer um die Frage: Wie wollen wir mit der Natur umgehen? Landwirte hätten gerne Entschädigungszahlungen, wenn sie Schäden durch Biber erlitten. Das sei verständlich. Aber: „Wo fängt man an, wo hört man auf?“ Was sei mit Wühlmäusen in der Wiese? „Bei uns rufen jedes Jahr Leute an und beschweren sich, dass es Wespen gibt und dass wir was dagegen machen sollen.“