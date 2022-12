Fünf Warnsirenen für Katastrophenfälle in Winterbach: Wo sie installiert werden

Im kommenden Jahr sollen in Winterbach an fünf Standorten Warnsirenen installiert werden. Damit soll die Bevölkerung im ganzen Ort in Alarmbereitschaft versetzt werden können, wenn eine Katastrophe mit Ausmaßen wie die Flut im Ahrtal 2021 droht. Wann genau die Sirenen einsatzfähig sein werden, ist noch unklar. Die ausführende Firma hat viel zu tun, denn derzeit rüsten Städte und Kommunen in ganz Deutschland ihre Warnsysteme auf. Allein im Rems-Murr-Kreis sollen bis zu 322 neue Sirenen aufgebaut werden.

Das sind die Standorte für die fünf Winterbacher Sirenen:

Wasserturm in Manolzweiler

Waldorfschule in Engelberg

Feuerwehrgerätehaus

Lehenbachschule

Regenüberlaufbecken in der Mühlstraße

Zentral von Leitstelle aus steuerbar

Mit diesen Standorten ist laut einem eigens angefertigten Schallgutachten ganz Winterbach samt Ortsteilen gut abgedeckt. Bisher gibt es in Winterbach nur zwei Warnsirenen, eine auf dem Feuerwehrgerätehaus und eine in Manolzweiler. Diese werden nun abgebaut und ersetzt. Die alten Sirenen mussten vor Ort von Hand in Gang gesetzt werden, die neuen sind digital und können zentral von der Leitstelle der Feuerwehr in Waiblingen aus gesteuert werden. Die Leitstelle dort ist rund um die Uhr besetzt.

Bauamtsleiter Rainer Blessing und Bürgermeister Sven Müller machten im Gemeinderat klar, dass die Sirenen nur im Verbund mit weiteren Elementen des Katastrophenschutzes funktionieren. „Die Sirene heißt: Achtung, es lauert hohe Gefahr, bitte seien Sie wachsam und gucken Sie, was zu tun ist“, sagte Müller.

Der Warnton soll also Aufmerksamkeit erzeugen oder auch nachts die Menschen wachmachen. Konkrete Warnmeldungen und Handlungsanweisungen sollen die Menschen dann über die Handys, wie jüngst am 8. Dezember beim Warntag erprobt, oder über Radio, Fernsehen und Internet erreichen.

Winterbach bekommt einen Zuschuss vom Land für zwei Warnsirenen in Höhe von 21.700 Euro. Die Gemeinde rechnet für Lieferung und Installation an den fünf Standorten mit Kosten von insgesamt rund 84.000 Euro.