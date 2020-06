Eine Fledermaus in einer echten Notlage hat am späten Samstagvormittag für einen Einsatz der Winterbacher Feuerwehr gesorgt. Das Tier hatte sich laut Kommandant Uwe Hetzinger in einer Angelschnur verfangen, die aus unerfindlichen Gründen in einem Baum hing. Passanten entdeckten das verzweifelt flatternde Tier an der Struvebrücke und riefen die Feuerwehr. Die rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Mann an. Letztendlich gelang es den Feuerwehrleuten, wie Uwe Hetzinger berichtet, den Ast, an dem