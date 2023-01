Großes Skat-Turnier in Winterbach: Ein Kartenspiel, das den Kopf fordert

Insgesamt 5000 Euro Preisgeld werden beim Turnier der Skatfreunde Winterbach am kommenden Samstag, 14. Januar, ausgeschüttet. So viel wie noch nie, sagt der Vorsitzende Roland Schmid. Anlass ist das Jubiläum des Vereins, der schon 2022 sein 50-jähriges Bestehen feierte, das Turnier wurde aber wegen der Corona-Situation verschoben. Schmid rechnet jetzt mit 150 oder mehr Teilnehmern. Er selbst spielt seit dem Jugendalter und ist aus verschiedenen Gründen immer noch vom Skat begeistert.

„Am Skattisch auf Augenhöhe“

„Was mich fasziniert, ist, dass die Menschen am Skattisch auf Augenhöhe sitzen, ob das ein Doktor ist oder ein Sozialhilfeempfänger, quer durch alle Schichten“, sagt der 59-Jährige. „Am Skattisch sitzt man zusammen und ist per Du.“

Was allerdings anders ist als zu Schmids Jugendzeit: Es funktioniert nicht mehr so wie früher über die Generationen hinweg. „Der deutsche Skatspieler ist im Schnitt 65 Jahre alt“, sagt er. Es seien eben andere Zeiten, meint der Vereinsvorsitzende zum Nachwuchsmangel, das gelte für andere Kartenspiele auch. Früher, als es nur drei Programme im Fernsehen gegeben habe, da sei man eben in der Familie oder im Bekanntenkreis zusammengesessen und habe Karten geklopft. Heute sind die Möglichkeiten der Zerstreuung natürlich ganz andere und finden an ganz anderen Orten statt.

Dabei ist das Skatspielen heute auch digital möglich: Auf diversen Online-Plattformen kann man im Internet virtuell Karten klopfen – oder vielleicht besser: Karten klicken beziehungsweise auf Handy oder Tablet tippen und wischen.

„In der Pandemie hat uns die Online-Option sehr geholfen, unser Hobby weiterzubetreiben“, sagt Roland Schmid. Aber natürlich sei das Spiel am PC oder anderen Geräten kein Vergleich dazu, wirklich mit anderen Spielern um einen Tisch zu sitzen.

„Sorgen für zwei Stunden vergessen“

Für Schmid bedeutet Skat, seine „Sorgen einfach mal für zwei Stunden zu vergessen, weil das Spiel einen fordert, so dass man voll eintaucht“. Es sei darin sehr vergleichbar mit Schach. Offiziell gelte es wie Schach als Geschicklichkeitsspiel, nicht als Glücksspiel wie zum Beispiel Poker. Mit Poker, das zuletzt einen wahren Boom erlebte, gerade unter Jüngeren, habe Skat gemeinsam, dass man Wahrscheinlichkeiten und mathematische Optionen durchdenken müsse, sagt Roland Schmid. Dann würden die Gemeinsamkeiten aber schon aufhören, betont er, die Komplexität und die möglichen Strategien seien beim Skat ungleich größer und vielfältiger.

Zwar ist beim Skat auch ein Anteil Glück dabei, aber viel läuft eben über die Strategie und komplexe Spielabläufe. „Skatspieler sind gute Kopfrechner“, sagt Roland Schmid. „Die haben ständig einen Überblick über die Punkte, die sie erzielt haben und über die Trümpfe, die noch da sind.“

Wegen der Komplexität des Spiels gibt es bei Skatwettbewerben wie dem Turnier in Winterbach jetzt auch immer einen Schiedsrichter. Roland Schmid ist selbst ausgebildeter Schiedsrichter im Deutschen Skatverband und bei der ISPA, dem internationalen Skatverband. In Deutschland wird auch in verschiedenen Ligen gespielt, es gibt eine Skat-Bundesliga. Die Winterbacher Skatfreunde 1972 spielen mit einer Mannschaft in der Landesliga und mit einer in der Oberliga. Aktuell hat der Verein 23 Mitglieder.

Anmelden zum Turnier

Beim Preisskat am Samstag, 14. Januar, in der Salierhalle in Winterbach gibt es noch freie Startplätze. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Skatfreunde empfehlen eine Anmeldung über die Internetseite Skatguru unter https://app.skatguru.de/.

Der 1. Preis ist mit 500 Euro dotiert, der 2. mit 400, der 3. mit 300 Euro und so weiter gestaffelt. Sogar für den 68. Platz gibt es noch 50 Euro. Das Startgeld beträgt 20 Euro für die Einzelwertung, 20 Euro Mannschaft (wird zu 100 Prozent ausgeschüttet) und 10 Euro Tandem (wird zu 100 Prozent ausgeschüttet).

Für die Preisgelder haben die Skatfreunde Winterbach anlässlich ihres Jubiläums zur Aufstockung der Startgeldeinnahmen einige Sponsoren gewonnen.

Gespielt werden drei Serien zu je 48 Spielen nach der internationalen Skatordnung und den Turnierbedingungen des DSkV. Jedes verlorene Spiel kostet 1 Euro.