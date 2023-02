Hilfe im Erdbeben-Gebiet: Was die Arslans erlebten - und was noch geplant ist

Es war keine einfache, eine durchaus riskante Reise, die Ibrahim und Emirhan Arslan unternommen haben, um Verwandten und anderen Menschen im Erdbebengebiet in der türkischen Provinz Hatay zu helfen. Dort erlebten sie viel Leid und Zerstörung, trafen Familienmitglieder, die unter Trümmern lagen und gerettet wurden, spürten Nachbeben am eigenen Leib. „Aber es geht nicht um Heldentum“, sagt Ibrahim Arslan. „Es ging darum, in dem Moment präsent zu sein, Trost zu spenden und mit den Mitteln, die man hat, zu helfen.“

Diese Mittel sind zu einem großen Teil durch Spenden zusammengekommen, die die Familie Arslan in einer gemeinschaftlichen Aktion organisiert hat. „Die Solidarität, die wir hier in Winterbach und im Rems-Murr-Kreis erfahren haben – das ist unerklärlich“, sagt Ibrahim Arslan. Er und sein Bruder sind in Winterbach aufgewachsen, wobei Emirhan Arslan inzwischen in Berglen lebt.

Es seien Menschen zu ihm nach Hause gekommen und hätten ihm Umschläge mit Geld gebracht, berichtet Ibrahim Arslan, bei Fenster Mack in Korb, wo er Geschäftsführer ist, sei gesammelt worden, ja, sogar auch bei seinem alten Arbeitgeber. Das habe ihn tief gerührt. „Ein-, zweimal habe ich geweint.“

Taschenlampen, Rettungsdecken, Zeltplanen, Babynahrung, Medikamente

Ibrahim Arslan erzählt nach der Rückkehr von der Reise am Telefon von den Erlebnissen. Seine Stimme ist mitgenommen und heiser. Mit sechs Koffern sind er und sein Bruder Emirhan am vergangenen Donnerstag vom Stuttgarter Flughafen in Richtung Türkei aufgebrochen, bis Sonntag waren sie dort.

In den Koffern, jeder bepackt mit 25 Kilo, waren Taschenlampen, Rettungsdecken, Planen, aus denen man Zelte bauen kann, Wasseraufbereitungstabletten, Radios, die man durch Kurbeln betreiben kann, Ladegeräte, Babynahrung, Babyfläschchen, Hygieneartikel, Medikamente und mehr. Für sich selbst hatten die Brüder nur die Kleider dabei, die sie am Leib trugen. Auch ihre Rucksäcke hatten sie gefüllt mit nützlichen Dingen für die Menschen im Katastrophengebiet.

Vieles, was sie im Gepäck hatten, seien Dinge gewesen, die er selbst in Notsituationen schon benutzt habe, sagt Ibrahim Arslan. Der 40-Jährige leistete nach der Schulzeit seinen Zivildienst in Guatemala und Honduras bei der Hilfsorganisation NHP. „Die Verhältnisse dort sind extrem“, sagt Arslan. Daraus habe er einiges fürs Leben mitgenommen, deswegen, meint er, sei er in Extremsituationen klar im Kopf.

Diesen klaren Kopf brauchte er jetzt auch, denn mit seinem Bruder kam er nicht nur mitten in Chaos und Leid, sondern auch in bedrohliche Situationen. „Es gab kleinere Nachbeben“, sagt er. Er habe versucht, zu beruhigen: Man müsse keine Angst haben, der große Druck sei nach dem Hauptbeben raus. „Aber die Menschen haben panische Angst.“ Sie seien traumatisiert. Es gebe deswegen jetzt auch einen „Exodus“ aus dem Gebiet, viele seien auf der Flucht.

„Es gibt ein sehr solidarisches Verhalten innerhalb der Türkei“

Ibrahim und Emirhan Arslan landeten mit dem Flugzeug in Adana. Dort kauften sie weitere Dinge wie Wasser, Lebensmittel und Hygieneartikel, luden alles auf die Ladefläche eines Pick-ups, den ihnen ein Bekannter überließ, und fuhren zunächst nach Iskenderun. Unterwegs sahen sie viele andere Helfer, viele internationale Organisationen aus der ganzen Welt seien vor Ort, erzählt Ibrahim Arslan. Auch türkische Städte und Provinzen hätten Hilfsgüter geschickt.

„Es gibt ein sehr solidarisches Verhalten innerhalb der Türkei.“ Aber in dem riesigen Gebiet, in dem grenzübergreifend in Syrien und der Türkei laut WHO rund 26 Millionen Menschen betroffen sind, sei die Hilfe nicht gleich überall angekommen. „Das kann in der großen Fläche nicht funktionieren“, sagt Ibrahim Arslan. Seine Familienmitglieder in der Provinz Hatay in und rund um die Stadt Antakya seien zunächst alleingelassen worden. Er wolle aber nicht politisch werden und den Staat kritisieren, betont er. Die Situation sei schwierig und von staatlicher Seite seien Fehler ja auch schon zugegeben worden.

Feuer aus Lumpen und Papier in den Straßen

Die Situation, die die Arslan-Brüder vorfanden, war apokalyptisch. In Iskenderun hätten sie eindrücklich den Gestank wahrgenommen, erzählt Ibrahim Arslan. Der Hafen habe gebrannt. Die Menschen hätten auf den Straßen campiert, Feuer gemacht und dazu Lumpen und Papier angezündet, um sich in der Winterkälte zu wärmen. Etwa die Hälfte der Gebäude sei eingestürzt. Die Leute würden sich nicht trauen, in die noch stehenden Häuser zurückzugehen. Nach den Besuchen in den Großstädten Iskenderun und Antakya fuhren sie aufs Land, in die Dörfer, wo auch ein Teil ihrer Familie lebt.

Überall verteilten Ibrahim und Emirhan Arslan ihre Hilfsgüter und mitgebrachtes Geld an Verwandte, deren Nachbarn und Bekannte. „Wir haben Familienmitglieder besucht, die unter Schutt und Asche waren“, sagt Ibrahim Arslan. „Die waren eingegraben und wurden erst Stunden später rausgeholt.“ Viele Familienmitglieder der Arslans sind durch das Erdbeben ums Leben gekommen. Bei vielen Begegnungen seien Tränen geflossen, aber oft hätten sie dann auch ein Lächeln ausgelöst, Freude darüber, dass sie da gewesen seien. Mit dem mitgebrachten medizinischen Material versorgten die Brüder Verletzte, säuberten Wunden, legten Verbände an, gaben Medikamente.

„Wenn man in die Augen der Menschen schaut, dann sieht man eine Leere, die ich so noch nicht erlebt habe“, sagt Ibrahim Arslan. „Die Menschen sind sehr apathisch und verunsichert, die sind alle unter Schock und sehr traumatisiert.“

Sie seien auch dorthin gefahren, wo die Ärmsten der Armen leben, hätten Wasser, Lebensmittel und anderes verteilt. Sie hätten alles eingesetzt, was sie zuvor an Spenden bekommen hätten, und noch mehr.

Ibrahim Arslan: "Zeit der Sachspenden ist vorbei"

„Was ich vorhatte, das haben wir auch hingekriegt“, zieht Ibrahim Arslan sein Fazit. „Das war im Voraus nicht klar.“ Man habe nicht gewusst, ob man überhaupt durchkomme, es sei ein Wagnis gewesen. Jetzt schaut er schon weiter nach vorn: „Wir planen in zwei Wochen noch einen Flug.“

Nach der Nothilfe der ersten Tage beginne nun die Zeit, die Hilfsorganisationen als Überbrückungsphase bezeichnen würden. Es gehe um die Frage: „Wie kommen die Menschen durch die Zeit, bis der Wiederaufbau stattgefunden hat?“ Das hat Konsequenzen für die Hilfe, die gefragt ist: „Die Zeit der Sachspenden ist meiner Meinung nach jetzt vorbei“, sagt Ibrahim Arslan. „Jetzt geht es nur noch darum, Geld zu sammeln.“

Wie es weitergeht: Patenschaften, Aufbauprojekte, Geldspenden

Er und seine Familie wollen auf jeden Fall weiter Unterstützung leisten. Langfristig denken die Arslans dabei zum Beispiel an die Vermittlung von Patenschaften, etwa für Menschen, die für die Behandlung ihrer Verletzungen eine teure Therapie brauchen, oder für Schüler oder Studenten. Und daran, Wiederaufbau-Projekte wie für Schulen oder Kindergärten zu unterstützen. Dazu benötige man hierzulande Partner, Vereine und Organisationen, sagt Ibrahim Arslan. Wichtig sei aber: Man dürfe nicht „Geld ins Blaue hineinwerfen“. Für die Umsetzung brauche es zuverlässige „Macher vor Ort“ – das könnten er und seine Familie sein.

Eine Möglichkeit sei, mit der Stadt Aalen zu kooperieren, deren Partnerstadt Antakya ist und die auch eine Hilfsaktion gestartet hat. Auch dort werden übrigens inzwischen keine Sachspenden mehr angenommen.

Weiterhin offen ist die Online-Spendenseite, die Ibrahim Arslan auf betterplace.me eingerichtet hat (dort nach „Erdbeben Türkei, Hatay 2023“ suchen). Bisher sind fast 15.000 Euro darüber zusammengekommen.

Arslan hat Seiten auf Instagram und Facebook mit dem Titel „Hatay Erdbeben“ angelegt, auf denen er die Reise in Fotos dokumentiert. Er will damit auch den Spendern zeigen: Eure Hilfe ist angekommen.

Wer mit Ibrahim Arslan Kontakt aufnehmen möchte, kann das per E-Mail an info@i-arslan.de tun.