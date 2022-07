Kater in Winterbach entführt? Wie Blaublau verschwand und verkauft wurde

Blaublau ist nicht zu Hause. Als die Wohnungstür der Familie Scherer sich öffnet, huscht eine schwarze Katze davon. „Das ist Luna“, sagt Nicole Scherer. „Blaublau“, meint Klaus Scherer, „lässt sich hier immer mal wieder blicken, aber in die Wohnung will er eigentlich gar nicht. Der streunert in Winterbach überall rum.“ Der Kater, gelbäugig und mit dem schönen, grauen Fell einer Rassekatze war schon mehrmals länger spurlos verschwunden. Und dann das: Im Herbst 2021 wurde er mutmaßlich entführt und tauchte schließlich durch Zufall in Stutensee bei Karlsruhe wieder auf.

Die Polizei hat über Monate in mühevoller Kleinarbeit ermittelt, dass Blaublau innerhalb kurzer Zeit mehrfach auf Internetportalen weiterverkauft wurde, und konnte die Spur schließlich zurückverfolgen bis nach Schorndorf.

Über einen tierischen Entführungsfall, den auch erfahrene Tierschützer so noch nicht erlebt haben. Und über einen Kater, dem die Herzen zufliegen, der aber von niemandem zu halten ist.

Nach dem Umzug nach Winterbach „gab es kein Halten mehr“

„Der Umzug hat alles versaut“, sagt Nicole Scherer. „Da hat er Frischluft geschnuppert“, sagt Klaus Scherer. „Danach gab es kein Halten mehr.“ Der Umzug von Stuttgart nach Winterbach, das war im Sommer 2014. Dabei nutzte Kater Blaublau eine Gelegenheit und machte sich davon. „Er war davor ein reiner Wohnungskater“, sagt Nicole Scherer. Deswegen sei er auch nicht gechippt gewesen, also nicht gekennzeichnet, um ihn im Fall eines Verschwindens identifizieren zu können. „Wir haben ihn eigentlich schon aufgegeben“, erinnert sich Klaus Scherer. Doch dann tauchte Blaublau im Tierheim in Schorndorf auf.

Blaublau heißt so wegen seiner Fellfarbe, diesem Grau, das ins Bläuliche schillert, wie bei Tieren der Rassen Karthäuser oder Britisch Kurzhaar. Er sei aber eine Mischung, kein Rassekater. Doch als ein Rassekater vom Typ Britisch Kurzhaar wurde er zuletzt auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft.

Katzen verschwinden immer wieder – aber werden sie auch entführt?

Katzen, die spurlos verschwinden, das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Suchmeldungen, sei es auf Zetteln an Straßenlaternen oder in Nachrichten in Facebook-Gruppen, tauchen ständig irgendwo auf. „Freigängerkatzen“, die nicht wieder auftauchen, das gebe es häufig, sagt Sabine Hermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Schorndorf und Umgebung (hier geht' s zum ausführlichen Interview mit ihr).

Oft könne man nie herausfinden, was passiert sei. „Ganz konkrete Entführungsfälle oder dass eine Katze gestohlen und verkauft wurde, kenne ich nicht“, sagt Hermann. Gerüchte über Tierfängerbanden kursieren immer wieder. Aber verifizieren lassen sie sich aus Erfahrung der Polizei und von Tierschützern eigentlich nie. Einzelne Diebstahlsfälle seien nicht auszuschließen, aber „eher selten“, sagt die Organisation Peta.

Etwas anderes ist jedoch vollkommen üblich: dass streunende Katzen von verschiedenen Leuten durchgefüttert und beherbergt werden. Und eigentlich eine Unart, meint Sabine Hermann – und so sehen es auch die Scherers. „Das ist der Hauptgrund, dass er nicht mehr heimkommt, weil er überall gefüttert wird“, sagt Klaus Scherer. Sie hätten mehrfach, wenn Blaublau mal wieder verschwunden gewesen sei, auf Facebook geschrieben: „Bitte nicht füttern, lasst ihn in Ruhe.“ Aber das interessiere die Leute nicht.

Überall Schlafplätze und Fressnäpfe

Blaublau hat in seinem unbändigen Freiheitsdrang gelernt, Türen zu öffnen. Zugleich scheinen sein edles Aussehen und sein offenes Wesen dazu zu führen, dass er besonders leicht die Herzen der Menschen gewinnt. Er hat in Winterbach überall seine Schlafplätze und Fressnäpfe. Immer wieder führt das zu Problemen. „Er wurde auch schon verschenkt“, sagt Klaus Scherer.

Normalerweise sehen die Scherers ihren Kater immer irgendwo, sie kennen die Pfade, auf denen er herumschleicht. „Dann weiß ich, es geht ihm gut“, sagt Nicole Scherer. Einmal aber sei er zwei Wochen lang nicht mehr aufgetaucht. Da habe sie ihn beim Tierregister Tasso als vermisst gemeldet. Zwei Tage später kam der Anruf von einer Tierärztin: Eine Frau war mit ihm dort, die behauptete, ihn von einer Freundin geschenkt bekommen zu haben.

Scherers haben Blaublau selbst 2012 im Alter von sechs Monaten von einer Freundin übernommen. Besonders Klaus Scherer erlag zuvor, wie offenbar so viele, seinem Zauber, war regelrecht fasziniert von ihm.

Wie kam der Kater nach Stutensee?

Und dann, im November 2021, war Blaublau also mal wieder weg. Dieses Mal brachte die Vermisstenmeldung bei Tasso zunächst nichts. War ihm dieses Mal etwas zugestoßen? Die Scherers gaben die Hoffnung schon fast auf. Da meldete sich plötzlich, am 28. Dezember, eine Frau aus Stutensee bei Karlsruhe, eine Verkäuferin in einer Bäckerei. Der war der Kater aufgefallen, er sei laut miauend um den Laden herumgeschlichen und nicht mehr gegangen. Nach ein paar Tagen nahm sie ihn mit nach Hause, fragte bei den Nachbarn, ob jemand ihn kennt, und ließ schließlich an Weihnachten bei der Tierrettung den Erkennungschip in Blaublaus Hals auslesen.

Die Scherers fuhren noch am nächsten Tag in Richtung Baden und holten ihren Kater nach Hause. Wie er nach Stutensee gekommen war, das rund 100 Kilometer entfernt von Winterbach liegt, das wussten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Darüber konnten sie nur rätseln. Hatte ihn jemand eingesammelt und dorthin mitgenommen? War er mit dem Zug gefahren?

Dann, im Januar, meldete sich wieder die Bäckereiverkäuferin aus Stutensee. Eine Dame suche dort nach ihrem Kater.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“

„Mein Kater Findus ist mit 21 Jahren gestorben“, erzählt Jutta Joß-Dombrowski. „Ich habe dann lange getrauert.“ Schließlich aber entschloss sie sich dazu, wieder nach einem Tier zu schauen, und stöberte in den Angeboten auf Ebay-Kleinanzeigen. „Da bin ich auf Blaublau gestoßen. Es war Liebe auf den ersten Blick.“

Blaublau hieß in der Anzeige allerdings Balu. Sein Alter war statt mit zehn Jahren mit einem angegeben. Und er war als Rassekatze vom Typ Britisch Kurzhaar bezeichnet. Preis: 150 Euro.

Bei Jutta Joß-Dombrowski, in der 25 000-Einwohner-Stadt Stutensee, im Kreis Karlsruhe, endete Blaublaus Odyssee, die über Schorndorf, Göppingen und weitere Stationen und durch die Hände mehrerer Katzenliebhaber führte. Vier Wochen war er bei ihr. „Das ist ein Stromer“, sagt sie. „Der hat selber Türen aufgemacht, ich musste immer alles abschließen.“ Wenn er draußen gewesen sei, sei er aber eigentlich immer wiedergekommen.

"Wer rechnet denn mit so was?"

„Ich wollte früher immer eine Karthäuser-Katze“, sagt die 56-Jährige. Dann war die sehr ähnlich aussehende Rasse Britisch Kurzhaar ihr Favorit. Dass 150 Euro für eine Rassekatze, für die normalerweise Preise von 600 bis 1000 Euro oder mehr aufgerufen werden, zu wenig sind, das war Jutta Joß-Dombrowski eigentlich klar. Aber es machte sie nicht misstrauisch.

Die Verkäuferin habe sehr vertrauenswürdig gewirkt, sagt sie. Jutta Joß-Dombrowski fuhr mit ihrem Bruder zusammen zu ihr nach Steinweiler in der Pfalz. „Da saß der Blaublau auf der Treppe. Und da hat es noch einmal Klick gemacht im Herzle.“ Die Verkäuferin erzählte, sie habe ihn schon mehrere Monate, aber er vertrage sich nicht mit ihrem Siamkater, deswegen müsse sie ihn abgeben. „Die hat das glaubhaft rübergebracht“, sagt Joß-Dombrowski. „Wer rechnet denn mit so was, dass der entführt wurde?“

Als sie dann in der Bäckerei in Stutensee erfuhr, was Sache war, und mit Nicole Scherer in Winterbach in Kontakt trat, entschlossen sich die beiden Frauen, Anzeige zu erstatten. Joß-Dombrowski hatte ja Name und Adresse der Verkäuferin. Die Sache schien da eigentlich relativ klar. Aber so einfach war es nicht.

Polizei: „Es war alles sehr verworren und kompliziert“

„Der Fall ist definitiv ungewöhnlich“, sagt Robert Kauer, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. „Es war alles sehr verworren und kompliziert, es waren umfangreiche Ermittlungen.“ Polizeidienststellen in ganz verschiedenen Orten seien involviert gewesen, der Kollege, der den Fall bearbeitet habe, habe immer wieder Ermittlungsersuche rausschicken müssen, um Hilfe und Infos zu bekommen. Es stellte sich heraus, dass Blaublau mehrfach weiterverkauft wurde, und das nicht nur auf Ebay-Kleinanzeigen, sondern laut Robert Kauer auf verschiedenen Internetportalen.

Die Polizei ging den Weg des Katers praktisch rückwärts von Stutensee und Steinweiler aus. „Letztlich konnte man die Spur rückwärts bis Schorndorf verfolgen“, sagt Robert Kauer. Eine Frau aus Göppingen habe den Kater von einer Frau aus Schorndorf gekauft. Doch die Göppingerin konnte dann nicht mehr sagen, wo genau sie ihn abgeholt hatte, es war kein Name und keine Adresse vorhanden. „Da hat sich die Spur letztlich verloren“, so der Polizeisprecher.

Alle Beteiligten seien dabei zunächst verdächtig gewesen und als Beschuldigte geführt worden. Aber alle, auch Jutta Joß-Dombrowski, hätten plausibel erklären können, wie es sich aus ihrer Sicht zugetragen habe, dass sie getäuscht worden seien und nicht wussten, dass Blaublau wahrscheinlich gestohlen oder entführt worden sei, so Robert Kauer. Für die Polizei stelle es sich so dar, dass alle, die ermittelt werden konnten, entlastet seien. „Bewerten muss es aber am Ende die Staatsanwaltschaft.“

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart kann auf Nachfrage zu dem Fall noch nichts Konkretes sagen. Sprecherin Stefanie Ruben meint aber: „Wenn man keinen konkreten Täter nachweisen kann, kommt es mit Sicherheit zur Einstellung des Verfahrens.“

"Das ist nicht mehr normal"

Nicole Scherer erfährt erst durch unsere Recherchen von Blaublaus Odyssee. „Der Arme“, so ihre Reaktion. „Das ist nicht mehr normal.“ Was sich der Kater selbst dabei denkt, wissen wir nicht. Er streunert jedenfalls seither wie eh und je durch Winterbach.

Und Jutta Joß-Dombrowski in Stutensee? Sie hat, wieder übers Internet, zwei neue Katzen gekauft, Rasse Britisch Kurzhaar. Aus ihrer Erfahrung mit Blaublau hat sie gelernt: „Mit Papieren, mit Impfpass. Das habe ich mir als Erstes zeigen lassen.“