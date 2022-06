Mahnwache in Winterbach: Sie sehen sich durch Mobilfunk-Strahlung krank gemacht

Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Hautausschläge, Herzrasen – diese und andere, teilweise schwere Krankheitssymptome gehen aus Sicht von Menschen, die sich selbst als „elektrohypersensibel“ bezeichnen, auf elektromagnetische Strahlung zurück. Für sie das größte Übel: die Allgegenwart von Mobilfunk und Handys. Anerkannt ist dieser Zusammenhang als Diagnose nicht, der wissenschaftliche Nachweis ist schwierig. Das Bundesamt für Strahlenschutz sieht den „Nocebo-Effekt“ als Möglichkeit. Die Betroffenen fühlen sich diskriminiert und ausgegrenzt.

Mit einer Mahnwache in der Winterbacher Ortsmitte um die Ärztin Cornelia Mästle haben die örtliche Agenda-21-Gruppe und die Arbeitsgruppe Gesundheit des Runden Tischs Mobilfunk Winterbach darauf nun aufmerksam gemacht.

„Ein funkerkrankter Mensch kann nicht unter uns sein“

Vor der Michaelsapotheke in Winterbach stehen an diesem Freitag Stühle, die mit gelben Tüchern oder Decken belegt sind. Darauf steht: „Ein funkerkrankter Mensch kann nicht unter uns sein – dieser Platz bleibt leer.“ Auf Zetteln stehen Initialen von Namen und: „Ich kann nicht hier sein. Ich bin elektrohypersensibel.“

Etwa 20 Menschen sind hier. Manche halten Schilder hoch und outen sich: „Ich bin elektrohypersensibel.“ Auf anderen steht: „Wir sind alle elektrosensibel.“ Dass sich hier so viele offen damit zeigen, sei nicht selbstverständlich, betont Cornelia Mästle. Viele fürchteten Stigmatisierung. Auf einem Infoblatt, das sie verteilt, ist von „Strahlen-Flüchtlingen“ die Rede, die sich in Keller fliehen oder aus ihren Wohnungen und vom Arbeitsplatz fliehen müssen.

„Wir sind eingebildete Kranke“, sagt Ursula Hartmann, so würde die Gesellschaft sie sehen. Die 70-Jährige zeigt ein Foto von sich: „Das macht der Funk mit mir.“ Aufgeschwemmt sieht sie darauf aus, das Gesicht geschwollen. Der Grund für sie ist klar: elektromagnetische Strahlung von schnurlosen Telefonen, WLAN oder Handys. Seit 22 Jahren leide sie darunter. Dreimal sei sie deswegen umgezogen. Heute lebe sie in Metzingen in einem vor Strahlung „abgeschirmten Haus“. Der Umbau habe sie „eine Dreiviertelmillion gekostet – die ich nicht habe. Ich bin hoch verschuldet.“

Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bezeichnen sich in Umfragen ein bis zwei Prozent der Menschen selbst als „elektrosensibel“ und geben vielfältige Symptome an, die sie auf das Vorhandensein von elektromagnetischen Feldern zurückführen. „Zum Teil ist das sehr belastend und die Symptome sind real“, sagt Dr. Gunde Ziegelberger in einem Video auf der Internetseite des BfS.

Aus ihrer Sicht steht dem jedoch entgegen: „Wissenschaftliche Studien konnten bis heute keinen ursächlichen Zusammenhang mit dem Vorhandensein der Felder nachweisen.“ Daher werde in der Wissenschaft der sogenannte „Nocebo-Effekt“ diskutiert. Das bezeichnet das Gegenteil des bekannteren Placebo-Effekts. Das heißt: Allein die Vorstellung oder Furcht vor einer negativen Folge, löst echte, nicht eingebildete Symptome aus.

„Derzeit keine belastbaren Hinweise für gesundheitliche Risiken“

Auch die mit Wissenschaftlern besetzte Strahlenschutzkommission, die das Bundesumweltministerium berät, kam Ende 2021 in einer Bewertung des Forschungsstands zum Schluss, „dass derzeit keine belastbaren Hinweise für gesundheitliche Risiken“ vorliegen, wenn die in Deutschland gültigen Grenzwertvorgaben eingehalten sind. Die Kommission bezieht sich dabei auf die biologischen Wirkungen von Hochfrequenzimmissionen, die für die derzeit gängigen Mobilfunkstandards und künftig auch für den 5G-Standard verwendet werden.

Allerdings sagt die Kommission in ihrem Bericht auch: „Die zugrundeliegenden zellulären Wirkmechanismen“ seien „noch nicht abschließend geklärt“. Und: Es brauche weitere Klärung offener Fragen zum Beispiel zur „individuellen Empfindlichkeit“ oder zur Langzeitwirkung von Handynutzung.

Organisationen wie der Verein „Diagnose: Funk“ weisen auf die vorhandenen Studien hin, die krankmachende Wirkungen von Strahlung nachgewiesen haben. Die Forderung, wie sie die Gruppe um Cornelia Mästle erhebt, lautet deswegen: Die gesetzlichen Grenzwerte müssen runter. In anderen Ländern seien sie schon deutlich niedriger, sagt Mästle. Sie sieht ihre Interessen vom BfS nicht geschützt und dafür Verstrickungen mit Lobbyisten.

Ständig krank

Cornelia Mästle diagnostiziert sich selbst ebenfalls Elektrohypersensibilität. „Seit sechs Jahren weiß ich das“, sagt die Internistin, Kardiologin und Psychotherapeutin. Sie sei ständig krank gewesen, habe einen Infekt nach dem anderen gehabt. Umfangreiche medizinische Untersuchungen hätten sie bei der Ursachenforschung nicht weitergebracht. Dann empfahl ihr ein Umweltmediziner, ihre Strahlungsbelastung zu reduzieren. Sie verbot ihren Patienten die Nutzung von Handys in ihren Therapieraum. „Nachdem ich das gemacht hatte, war der Spuk vorbei.“

In großen Menschenmengen habe sie nach wie vor Probleme. Nach Zugfahrten sei sie am nächsten Tag krank – „ohne meinen Hut.“ Sie zeigt die Kopfbedeckung, die nicht sehr besonders aussieht: ein einfacher blauer Sonnenhut. Jedoch: „Da sind Silberfäden drin“, erklärt Mästle.

Eine andere Frau auf der Mahnwache, Gerlinde Retter aus Schorndorf, hat einen Schal dabei. Kupfer sei da drin, sagt die 63-Jährige. Mit ähnlichen Methoden schirmen sie und andere sich auch zu Hause ab. Außerhalb ist ihr Leben häufig sehr schwierig. „Die Leute steigen oft sozial ab“, sagt Cornelia Mästle. „Weil sie an ihrem Arbeitsplatz nicht mehr arbeiten wollen.“

Der Schorndorfer Klaus Egelhof, gelernter Schreiner, erzählt: Er bekomme keine Rente, weil sein Attest nicht anerkannt werde. Seine Elektrohypersensibilität führt er auf eine Schwermetallvergiftung durch Zahnfüllungen zurück. „Ich bin schwer krank“, sagt er. Sogar, wenn er wie hier im Freien mit Menschen in der Winterbacher Ortsmitte stehe, spüre er ein Kribbeln in den Beinen, denn seine Nerven seien geschädigt.

Forderung nach „elektrosmogfreien Zonen“

Auf politischer Ebene gibt es durchaus Zeichen, dass das Thema ernstgenommen wird – zumindest auf dem Papier. Das Europäische Parlament, der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) und der Europarat haben „Elektrosensibilität“ beziehungsweise „Elektrosensitivität“ als Krankheit anerkannt (hier geht es zur Stellungnahme des EWSA zum Thema 5G).

„Den hochgradig Betroffenen reicht eine Absenkung der Grenzwerte nicht aus“, sagt Cornelia Mästle. Es brauche „elektrosmogfreie Zonen“, so wie es auch autofreie Zonen gebe. Die Empfehlung zur Einrichtung von mobilfunkfreien Zonen gibt es auch von der Landesärztekammer Baden-Württemberg. In einem Papier der Kammer heißt es zu elektromagnetischen Feldern wie in der Mobilfunk-Technologie: Zwar sei ein eindeutiger Zusammenhang mit Erkrankungen bisher nicht nachweisbar, eine Gesundheitsgefährdung könne aber auch nicht völlig ausgeschlossen werden. (Hier geht es zu den Empfehlungen der Landesärztekammer.)