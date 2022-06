Modernisierung im Umspannwerk Winterbach: Wichtiger Knotenpunkt des Stromnetzes

Es war kein Stromausfall, der lange dauerte, aber einer, der seine Kreise zog: Große Teile von Remshalden und Winterbach hatten im Februar keine Energie mehr. Der Grund waren Schäden in gleich zwei Leitungen des Remstalwerks, die das für die Versorgung so wichtige Umspannwerk in Winterbach ausknockten. Die Leitungen werden derzeit in Schorndorf erneuert. Und auch im Umspannwerk hat sich etwas getan.

Das unscheinbare Gebäude in der Winterbacher Kanalstraße ist ein zentraler Knotenpunkt der Stromversorgung für Remshalden und Winterbach. Der Strom kommt dort mit 30.000 Volt Spannung an und wird umgespannt, also transformiert, auf 10.000 Volt, um dann über das Leitungsnetz weiter in die Orte zu fließen.

Ein Brummen wie ein alter Kühlschrank, nur viel, viel lauter

Der Raum mit dem Transformator ist erfüllt von einem Brummen, es klingt ein bisschen wie ein alter Kühlschrank, nur viel, viel lauter. In dem großen, grauen Block findet die Transformation, die Umwandlung von 30.000 auf 10.000 Volt statt.

Die beiden Leitungen, die hier im Umspannwerk ankommen, waren es, die Ende Februar den weitläufigen Stromausfall in Winterbach und Remshalden verursachten, von dem auch das Oskar-Frech-Bad in Schorndorf betroffen war. Sie hatten einen sogenannten Erdschluss, hervorgerufen durch einen Kabelfehler, der zum Durchschlag der Isolierung führte. Die Folge ist ein Kurzschluss.

In der Regel sei so ein Fehler „immer auf die Überalterung von Leitungen zurückzuführen“, sagt Thomas Schmidt, der technische Leiter im Bereich Stromnetz beim Remstalwerk. „60 Jahre macht so ein Kabel mit, teilweise länger.“ Die beiden, die im Februar kaputtgingen, hätten etwa dieses Alter gehabt. Sie liegen in Schorndorf im Bereich nördlich des Bahnhofs und sind die Verbindung zwischen dem Stromnetz der Netze BW und dem des Remstalwerks. Tatsächlich war ihre Erneuerung schon geplant gewesen, wie Gabriele Laxander, Geschäftsführerin des Remstalwerks, sagt. Sie betont auch: „Es ist eher selten, dass es gleich einen Doppel-Erdschluss gibt.“

Alle wichtigen Teile doppelt vorhanden

Weil immer etwas passieren kann, sind die zentralen Teile des Stromnetzes alle doppelt vorhanden. So auch die beiden 30-Kilovolt-Leitungen. Gibt eine den Geist auf, dann ist normalerweise die andere noch da, um einen Ausfall zu verhindern.

Genauso ist auch die Technik im Umspannwerk in Winterbach aufgebaut: Alles ist doppelt da. „Wenn etwas ausfällt, können wir umschalten“, sagt Thomas Schmidt.

In einem langgezogenen Raum im ersten Stock stehen links und rechts große, dunkelgraue Schaltschränke. Rechts kommen die 30.000 Volt rein, links gehen die 10.000 Volt raus in das örtliche Netz. Etwas weiter hinten stehen auf der rechten Seite neue, kleinere, hellgraue Schränke, die etwa die Form von großen Bahnhofsschließfächern haben. Diese Schaltschränke sind ganz frisch eingebaut und ersetzen die alten mit Baujahr 1974. Nächstes Jahr werden dann die Schränke auf der linken Seite ebenso erneuert. Etwa 750.000 Euro gibt das Remstalwerk dafür aus.

Neue Technik ist digital

War in den alten Schaltanlagen die Technik noch zu großen Teilen analog, sind die neuen komplett digital. Dadurch sind sie viel kompakter und nehmen weniger Platz weg. Außerdem seien sie deutlich wartungsärmer, sagt Thomas Schmidt. Durch die verbesserte und feinere Technik haben die Techniker bei Störungen sofort viel mehr und bessere Informationen darüber, was los ist.

Bei der großen Störung im Februar hat das Remstalwerk die Versorgung des Netzes Winterbach-Remshalden umgeschaltet. Denn seit einigen Jahren gibt es neben dem Umspannwerk Winterbach als Knotenpunkt auf der anderen Seite im Westen von Grunbach noch ein Schaltwerk, über das Strom aus Richtung Endersbach, vom dortigen Umspannwerk der Netze BW aus, ins Remstalwerk-Netz kommt. Auch darin findet sich also die Doppelstruktur wieder.

Seit 2021 liegt die Betriebsführung des Stromnetzes in Winterbach, Remshalden, Urbach und Kernen komplett beim Remstalwerk. Davor waren noch die Stadtwerke Schorndorf als Dienstleister mit im Boot. Nun hat das von den vier Gemeinden gegründete Regionalwerk eigene Ingenieure, Monteure und Techniker. „Wir können dadurch flexibel und schnell reagieren“, sagt Thomas Schmidt. „Das trägt zur Versorgungssicherheit bei.“

Modernisierungsprogamm fürs Leitungsnetz

Die Baustelle derzeit in Schorndorf zur Erneuerung der beiden alten Leitungen nördlich vom Bahnhof in der Grabenstraße (und davor in der Heinkelstraße) steht in einer Reihe mit weiteren Baumaßnahmen. „Wir haben eine Analyse des gesamten Netzes gemacht“, sag Gabriele Laxander. Dabei habe man die Leitungen identifiziert, die man in den nächsten vier Jahren auswechseln wolle. „Die Leitungen, die aus unserer Sicht vielleicht mal eine Störung auslösen können, versuchen wir rauszunehmen.“ In Kernen sei dazu schon viel passiert. Auch die größere Maßnahme in Remshalden 2021 im Bereich südlich des Bahnhofs Geradstetten gehörte zu diesem Modernisierungsprogramm.