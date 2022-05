Neuer Jugendhausleiter Tobias Echle in Winterbach: Was bringt Streetworking?

Im Winterbacher Jugendhaus ist was los, es ist gut besucht und offenbar beliebt bei den Jugendlichen – nicht nur in Winterbach: Fast die Hälfte der Besucherinnen und Besucher kommt laut Tobias Echle aus den Nachbarorten. Der Sozialpädagoge ist der neue Leiter und mit ihm konnte nach einem Jahr Pause das Jugendhaus endlich wieder öffnen. Die Gemeinderäte erhoffen sich von ihm auch einen positiven Effekt auf Problemstellen im Ort, an denen immer wieder gehäuft Dinge wie Sachbeschädigung stattfinden. Echle selbst ist allerdings leicht skeptisch, was den Wert von Streetworking, der aufsuchenden Jugendarbeit, angeht.

Schmiererei mit Teil der Postleitzahl

Von einer „Gruppe 650“ habe er gehört, meldete sich Helmut Nachtrieb (BWV) im Winterbacher Gemeinderat zu Wort, wo sich Tobias Echle in dieser Woche als neuer Jugendhausleiter vorstellte. Diese Gruppe von Jugendlichen mache wohl Probleme. Ob Echle da was bekannt sei? Der Sozialarbeiter kennt eine solche Gruppe nicht, hat davon in seinen ersten Wochen in Winterbach nichts mitbekommen.

Hauptamtsleiter Matthias Kolb hat die Erklärung: „650“, das stehe für die letzten drei Ziffern der Winterbacher Postleitzahl. Diese seien immer wieder als Graffiti oder Schmiererei an Winterbacher Hauswänden zu sehen. Es gebe aber nach seinem Kenntnisstand keine feste Gruppierung, die dahinterstecke. Jegliche Schmiererei, betont er, werde dennoch als Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.

Zuletzt ist es in Winterbach wieder etwas unruhiger geworden, wie Matthias Kolb gegenüber unserer Zeitung berichtet. Nach der letzten „Phase, in der es heiß herging“, mit vielen Sachbeschädigungen durch Jugendliche im Ort, sei es längere Zeit ruhig gewesen. Damals habe die Polizei einige der Verantwortlichen aus dem Verkehr ziehen können. Zuletzt sei wieder ein bisschen was „aufgeploppt“, so Kolb. Man sei schon im Gespräch mit der Polizei gewesen, dass diese wieder verstärkt Streife fahre.

Es sei immer eine „Gemeinschaftsaktion“, gegen solche Sachen vorzugehen, dazu gehörten auch das Ordnungsamt und die Arbeit der Sozialarbeiter vor Ort. „Wir haben da aber nicht immer Zugriff durch unsere Sozialarbeiter“, sagt der Hauptamtsleiter. Oft kämen die Jugendlichen, die für Ärger sorgen, gar nicht aus Winterbach, sondern aus Nachbarkommunen oder sogar weit gefasst aus dem Stuttgarter Raum.

Verschiebung der Probleme durch Streetworking?

Tobias Echle hält die aufsuchende Jugendarbeit, das Streetworking, nicht generell für sinnvoll. Als Dienstleiter für die Gemeinde sei er natürlich bereit, das auszuweiten. „Ich denke nur, dass es so, wie es jetzt gerade ist, nicht unbedingt den großen Effekt hat.“ Und aus seiner Erfahrung könne es immer sein, dass man die Probleme verschiebt“, das heißt, dass die Jugendlichen dann einfach woanders hingehen, wo der Sozialarbeiter oder andere störende Erwachsene nicht vorbeischauen.

Aus Echles Sicht ist seine Zeit besser im Jugendhaus selbst investiert, das sich eines großen Zulaufs erfreut, seit er es im April wieder eröffnet hat. Es war zuvor ein Jahr lang geschlossen, weil nach dem Weggang des bisherigen Leiters Jens Schmierer kein Ersatz vorhanden war.

Tobias Echle hat ein Lehramtsstudium für Grund- und Hauptschule absolviert und dann noch den „Sozialpädagogen draufgemacht“, wie er sich im Gemeinderat vorstellte. Zuletzt war der 40-Jährige als Sozialarbeiter in Wohngruppen für Jugendliche tätig, davon auch in einer „Intensivwohngruppe mit schwierigen Jugendlichen“, von denen die meisten schon im Gefängnis gewesen seien. Er ist nun nicht direkt bei der Gemeinde Winterbach angestellt, sondern kommt über einen Vertrag mit der Paulinenpflege, wie auch schon die Sozialarbeiter an der Lehenbachschule.

167 Besucher im Jugendhaus im April

An der Lehenbachschule ist Tobias Echle selbst zu etwa einem Viertel seiner Arbeitszeit in der Mittagspausenbetreuung beschäftigt. Ein großer Vorteil, wie er sagt: „Weil ich dort gleich Kontakt zu den Kids habe.“ Die Kinder und Jugendlichen könnten ihn kennenlernen und kämen so dann auch eher ins Jugendhaus. Das sieht Echle als einen der Faktoren hinter den guten Besucherzahlen. Im April waren es 167 Besucher, hat er gezählt, das heißt, zwischen zehn und elf Kinder und Jugendliche pro Öffnungstag.

„Was die Zahlen angeht, bin ich sehr zufrieden“, sagt Tobias Echle. Andere Jugendhäuser kämen teilweise auf so viel Betrieb mit zwei oder drei Mitarbeitern. Als eine Besonderheit gegenüber anderen Gemeinden sieht er auch das niedrige Durchschnittsalter von zwölf Jahren bei den Jugendhausbesuchern. Auch das führt Echle darauf zurück, dass er die Mädchen und Jungen schon an der Schule kennenlernen konnte.

Die Tatsache, dass fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen im Jugendhaus nicht aus Winterbach, sondern aus umliegenden Gemeinden kommt, liege wohl vor allem am Einzugsgebiet der Lehenbachschule als Gemeinschaftsschule, das über Winterbach hinausreiche, meint Echle.

Auch Beratung, Einzelfall- und Nachhilfe

Für die Kinder und Jugendlichen bietet er neben den Aktivitäten im Jugendhaus auch Beratung und Einzelfallhilfe und sogar Nachhilfe in schulischen Dingen an.

Eines der Projekte im Jugendhaus im Mai war ein neuer Anstrich für das Gebäude, dessen Fassade vollgeschmiert war mit unschönen Graffitis. „Die Kids in Winterbach sind erstaunlich, was ihre Offenheit und Bereitschaft angeht, Sachen anzupacken“, sagt Tobias Echle. Auch für den anstehenden Prozess der Gemeinde zur Jugendbeteiligung gebe es einige, die sich gerne einbringen würden.

Weitere Projekte, die er vorhat, sind zum Beispiel ein Sommerferienprogramm, eine Müllsammelaktion und das Jugendhaus zu dekorieren und zu verschönern.