Neues Baugebiet in Winterbach: Bauplätze gehen vielleicht komplett an Bauträger

Die Arbeiten zur Erschließung mit Straßen und Leitungen sind fast abgeschlossen. Bis die fünf neuen Bauplätze im Eichenweg in Winterbach auf den Markt kommen, dauert es aber noch etwas. Der Gemeinderat muss erst entscheiden, wie die Grundstücke im Gebiet "Eichenwäldle" vermarktet werden. Es geht insbesondere um die Frage, ob die Gemeinde sie direkt selbst verkauft oder sie alle zusammen an einen Bauträger gibt, der sie dann auf den Markt bringt und ihre Bebauung plant und umsetzt.

Für den zweiten Fall geht es dann noch um die genauen Bedingungen. Der Wunsch der Gemeinde wäre es zum Beispiel, dass Interessenten aus Winterbach bei der Vergabe bevorzugt werden.

Entscheidung nach juristischer Beratung

„Es ist noch keine Entscheidung getroffen“, sagt Bauamtsleiter Rainer Blessing. Der Gemeinderat hatte das Thema bei seiner zurückliegenden Sitzung auf der Tagesordnung. Man wolle aber im neuen Jahr noch einmal diskutieren und dann entscheiden, wenn dann auch das Ergebnis der juristischen Beratung vorliege, so Blessing.

Zuletzt hatte die Gemeinde Bauplätze aus eigenem Besitz selbst über eine Ausschreibung und eine Vergabe im Gemeinderat vergeben. Aber: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir sehr viel Arbeit und Verwaltungsaufwand investieren, wenn wir Bauplätze an Privatleute ausschreiben“, sagt Rainer Blessing. Deswegen sei dieses Mal die Idee aufgekommen, alle fünf Bauplätze im Gebiet „Eichenwäldle“ an einen Bauträger zu veräußern, der sie dann aber nach den Vorgaben der Gemeinde bebaut und vermarktet. Als eine mögliche Vorgabe nennt die Beratungsvorlage für den Gemeinderat zum Beispiel: Plusenergiehäuser im Passivhausstandard in nachhaltiger / ökologischer Bauweise. Oder ein „definierter Zeitraum“, in dem Winterbacher Einwohnerinnen und Einwohner beim Kauf bevorzugt werden.

Bevorzugung von Einheimischen

So eine Bevorzugung von Winterbacherinnen und Winterbachern wäre der Gemeinde bei einem eigenen Ausschreibungsverfahren gar nicht möglich. „Das muss diskriminierungsfrei sein“, sagt Rainer Blessing. Die Vergabe könne nur über ein Punktesystem etwas gesteuert werden, in dem die Interessenten für bestimmte Faktoren Pluspunkte bekommen.

Ein weiterer Vorteil der Vergabe an einen Bauträger wäre aus Sicht der Gemeindeverwaltung eine städtebauliche Gestaltung des Gebiets „aus einem Guss“. Außerdem könnte Winterbach eine zeitnahe Fertigstellung aller Bauprojekte bis zu einem festgelegten Zeitpunkt als Bedingung setzen, so dass die Baustellensituation vor Ort möglichst zeiteffizient abgeschlossen werden könnte.

Ein Verkauf der Bauplätze könne zügig über die Bühne gehen, sobald der Gemeinderat abschließend entschieden hat, sagt Rainer Blessing. Diskussion und Entscheidung sollen im Januar oder Februar stattfinden, dann auch wieder in einer öffentlichen Sitzung.