Neues Restaurant "The Fat Bear" in Winterbach: Das planen die Inhaber Wesley und Natascha Faulds

Die Gäste sollen sich bei ihm so wohlfühlen wie zu Hause, sagt Wesley Faulds, der Chef des neuen Restaurants „The Fat Bear“ im Sandweg in Winterbach-Engelberg. Insbesondere Familien sind ausdrücklich willkommen: „Kinder dürfen hier rumrennen und spielen, wie sie wollen. Ich bin als Vater von drei Kindern super verständnisvoll.“ Der gebürtige Südafrikaner und seine aus Hebsack stammende Frau Natascha wollen manches anders machen und verlassen ausgetretene Gastronomie-Pfade.

Außer dem Restaurant haben sie einen Catering-Service für Hochzeiten und andere Veranstaltungen, mit dem sie nicht nur Essen und Getränke, sondern eine Rundum-Versorgung von der Deko bis zum Personal bieten.

Nicht absehbar, dass es in Engelberg noch mal eine Gastwirtschaft geben würde

Es ist schon eine überraschende Neueröffnung. Nachdem Michael und Angelika Oehmig im Mai 2022 die „Sandwegklause“ aufgaben, war durchaus nicht absehbar, dass es in Engelberg so schnell noch einmal eine Gastwirtschaft geben würde.

„The Fat Bear“, das lässt sich auf Deutsch in etwa mit „Der dicke Bär“ übersetzen. Bären, sagt Wesley Faulds, hätten ihn seit seiner Kindheit fasziniert. Obwohl – oder gerade vielleicht, weil es sie in Südafrika, wo er aufwuchs, nicht gibt. Und der Bär als Wappentier passe natürlich auch gut zu einem Restaurant, meint Natascha Faulds: „Der hat immer Hunger.“

Im "Fat Bear" steht unter anderem Bison auf der Speisekarte

Im Gastraum des „Dicken Bären“ begegnen einem die Tiere überall. An den Wänden hängen mehrere großformatige Bärenbilder. Auf der Karte fällt aktuell aber ein anderes Tier auf: Es gibt Bison-Gulasch und Bison-Bolognese. „Das ist was anderes, es hat einen interessanten Geschmack“, sagt Wesley Faulds. Das Fleisch bezieht er aus Österreich. Es gibt aber auch Altbekanntes wie Kässpätzle, Maultaschen (auch in veganer Rote-Bete-Variante) mit Kartoffelsalat oder Schnitzel. Andere Klassiker wie die Currywurst präsentiert Faulds jedoch ganz neu: mit Trüffel-Pommes mit Parmesan.

Rückmeldungen der Gäste wichtig

Das Angebot werde sich aber immer wieder verändern, sagt der 43-Jährige. Er werde saisonal kochen und danach gehen, was gerade möglichst regional zu bekommen sei, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt in Winterbach. Dabei sei die Rückmeldung der Gäste wichtig, sagt Natascha Faulds: Was kommt an, was wünschen sie sich?

Der direkte Kontakt zu den Gästen sei ihm wichtig, sagt Wesley Faulds. Wenn er koche, bringe er das Essen auch mal selbst raus an den Tisch. Es werde nicht steif zugehen. „Die Leute sollen reinkommen und sich zu Hause fühlen.“ Das heimelige Gefühl, das die Oehmigs in der „Sandwegklause“ geschaffen hätten, soll erhalten bleiben.

Wesley und Natascha Faulds sind überzeugt davon, dass ihr Konzept trägt, obwohl Michael und Angelika Oehmig an gleicher Stelle aufgegeben haben. Sie gehen auch davon aus, dass sie mit den Nachbarn, mit denen die Oehmigs wegen der „Sandwegklause“ seit Jahrzehnten Streitigkeiten hatten, gut auskommen werden.

"Wenn ich entspannen will, koche ich"

Die Faulds kommen beruflich beide aus dem Hotelbereich. Natascha Faulds ist in Hebsack aufgewachsen, die 38-Jährige hat Hotelfachfrau gelernt. Er sei in Südafrika auf einer „Hotelschule“ gewesen, erzählt Wesley Faulds, und dann immer im Hotelmanagement tätig gewesen, als Restaurantmanager zum Beispiel oder in der Organisation von Veranstaltungen.

Das Kochen bezeichnet Wesley Faulds als seine Leidenschaft. „Wenn ich entspannen will, dann koche ich“, sagt er. Klar, beruflich sei es mit einem gewissen Druck verbunden. Aber jedes Mal, wenn er ein Gericht auf einen Teller bringe, dann sei das, „wie ein Bild zu malen“. Erstaunlich: Die Küche schmeißt er ganz alleine. So könne er sich am besten konzentrieren, sagt er. Eine Küchenhilfe brauche er nicht. „Ich spüle auch: Abends stehe ich da, mache Musik an und putze meine Pfanne – mit Liebe. Dann gehe ich heim und kann gut schlafen.“

Kennengelernt in England und zunächst in Südafrika gelebt

Kennengelernt haben sich Natascha und Wesley Faulds in England, als sie in der Nähe von London im selben Hotel arbeiteten. Danach gingen sie zusammen nach Südafrika, wo ihre erste Tochter geboren wurde. Kurz vor ihrem ersten Geburtstag zogen sie nach Deutschland.

Südafrika sei kein Land, in dem Kinder gut aufwachsen könnten, sagt Wesley Faulds. Es gehe seit Jahren bergab, die Kriminalität nehme zu, es gebe teilweise kein frisches Wasser und nur wenige Stunden Strom am Tag. Er habe sich Sorgen um seine Familie gemacht. „Jetzt ist das hier meine Heimat“, sagt Wesley Faulds. Er hat einen deutschen Pass. In Geradstetten hat Familie Faulds ein Haus gebaut, wo sie mit ihren mittlerweile drei Kindern leben.

Zuletzt hat Wesley Faulds für den Fellbacher Eventcaterer Rauschenberger gearbeitet. „Dann kam die Idee: Das hätte ich gern selber“, erzählt er. Im September 2022 gingen „The Fat Bear“ mit dem Catering-Angebot an den Start, zunächst noch ohne Essen, seit Januar 2023 dann auch mit.

Catering im "Mittelmarkt"

Er habe gemerkt, es gebe im „Mittelmarkt“ eine eher begrenzte Auswahl, was „den vollen Service“ angehe, sagt Wesley Faulds, also Caterer, bei denen man aus einer Hand alles bekomme, was zu einer Veranstaltung gehöre, vom Bedienpersonal über Essen und Getränke bis zur Deko, eine komplette Planung für ein Event.

Es gebe Anbieter wie Rauschenberger, sagt Natascha Faulds, die in der absoluten Oberklasse spielen und bei einer Veranstaltung alles anbieten könnten, was dazugehöre. Darunter gebe es aber nur wenig bis zu einem Level, bei dem man sage, man bestelle Essen beim örtlichen Metzger und mache die Tischdekoration selber. „Wir wollen in der Mitte sein und einem Brautpaar oder jemandem, der Geburtstag feiern will, in allem zur Seite stehen.“

Dazu hat „The Fat Bear“ zwei Partner als Veranstaltungsorte: den Sonnenhof in Großaspach und das Weingut Konzmann aus Kernen-Stetten. Kleinere Feiern oder Veranstaltungen können auch in Engelberg stattfinden, das Restaurant hat 35 Plätze.

Nachhaltigkeit mit regionalen Produkten

Als ein Alleinstellungsmerkmal reklamiert Wesley Faulds für das Catering-Angebot von „The Fat Bear“ einen konsequenten Nachhaltigkeitsgedanken. „Nachhaltig, das ist im Moment ein Modewort“, sagt er. Er nehme es aber ernst und habe passende Lieferanten und Partner gesucht, die zum Beispiel garantieren könnten, dass sie möglichst CO2-neutral und so weit wie möglich regional arbeiten. Einer dieser Partner ist „Stuggi Schorle“, hinter dem Christoph Schützinger aus Kernen steckt.

Wesley Faulds steckt voller weiterer Ideen, um das Angebot von „The Fat Bear“ zu erweitern. Zum Beispiel denkt er daran, Picknickkörbe zum Abholen anzubieten. Oder Back-Workshops für Kinder. Erst einmal wollen sie sich aufs Kerngeschäft konzentrieren, sagt Natascha Faulds, aber: „Es wird nicht beim reinen Restaurant und Catering bleiben. Wir haben endlose Ideen.“