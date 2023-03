Neustart in Winterbach: Flagship-Store von Peter Hahn umgebaut und modernisiert

1000 bis 1200 Kundinnen und Kunden kommen laut Filialleiterin Elisabeth Krampulz jede Woche in den Laden von Peter Hahn am Peter-Hahn-Platz in Winterbach. Jetzt hat der Modehändler das Geschäft komplett umgebaut und modernisiert. Zum Neustart gibt es jetzt am verkaufsoffenen Sonntag in Winterbach und in der kommenden Woche verschiedene Aktionen. Models führen Frühjahrsmode vor und die örtliche Gärtnerei Knauss will mit einem Pop-up-Store für Frühlingsgefühle sorgen.

„Good Vibes“ steht außen auf den Schaufenstern, übersetzt: gute Stimmung. Die herrscht auf jeden Fall bei den Verkäuferinnen von Peter Hahn. „Wir sind sehr glücklich damit“, sagt Elisabeth Krampulz. „Es ist für uns angenehm, hier zu arbeiten.“ Und bei den Kundinnen und Kunden komme die Neugestaltung auch sehr gut an.

Schuhe ganz neu präsentiert

Die Veränderungen fallen gleich beim Betreten des Ladens auf. Der Eingang wurde verlegt, die Theke mit den Kassen ist neu und sichtbarer als vorher. Gleich daneben befindet sich die umgestaltete Schuhabteilung. Bisher wurde, wie man es aus dem klassischen Schuhladen kennt, die Ware in Kartons in Regalen präsentiert. Jetzt hängt von jedem Modell nur noch ein Exemplar an einer Wand mit Wabenoptik. „Die Schuhe kommen so viel besser zu Geltung“, sagt Elisabeth Krampulz. Der Raum sei vorher auch etwas dunkler gewesen. Mit dem neuen Beleuchtungskonzept ist nun jede Ecke des Ladens viel heller, die Farben von Pullovern und Blusen strahlen satt im Licht.

Von den ersten Ideen bis zur Umsetzung hat die Neukonzeption sechs Monate gedauert. Der Umbau selbst wurde in Rekordzeit in nur neun Tagen fertiggestellt, so dass der Laden nur sehr kurze Zeit geschlossen war.

Vor den Schaufenstern sind die großen Wände verschwunden, der Blick durch die Fenster ist freier, man kann von außen gut in den Laden hineinsehen. Grünpflanzen, großformatige Naturbilder und Schaufensterpuppen stehen hinter den Scheiben.

"Große Markenvielfalt aufgebaut"

Aufgelockerter und klarer ist auch die Präsentation der verschiedenen Bereiche. Man könne jetzt die verschiedenen Marken viel besser finden und erkennen, sagt Bettina Reichert, die Leiterin der Unternehmenskommunikation von Peter Hahn. In den vergangenen zwei Jahren habe man im Sortiment eine „große Markenvielfalt aufgebaut“. Neben der Eigenmarke gibt es bei Peter Hahn unter anderem Mode von Guess, Oui, Margittes, Riani, Paul Green, Mey, Juvia, Rösch, Bogner, Olymp oder Lacoste.

Die Hauptzielgruppe von Peter Hahn ist zwar nach wie vor die modebewusste Dame ab 55 Jahre. Aber das Sortiment biete für alle Altersgruppen etwas, sagt Filialleiterin Elisabeth Krampulz, gerade durch die Markenvielfalt. „Es ist alles da.“ Auch eine Männerabteilung gibt es.

Peter Hahn bietet dabei auch den Service, schon vorzubestellen, welche Stücke die Kundinnen und Kunden gerne anprobieren wollen und in welchen Größen sie sie brauchen. Dann können sie in den Laden kommen und sie dort gezielt anprobieren. Wer mehr Zeit bei der Entscheidung braucht oder die Dinge vielleicht auch noch mal in einem anderen Licht sehen möchte, der kann die Ware sogar einfach mit nach Hause nehmen zur Anprobe. „Wenn man alles behalten will, schicken wir dann eine Rechnung“, sagt Elisabeth Krampulz. Falls nicht, bringe man die Sachen einfach zurück. „Ich glaube, da sind wir eines der wenigen Häuser, die das so anbieten.“

Insgesamt hat Peter Hahn in Deutschland elf Läden, dazu drei in der Schweiz. Die Winterbacher Filiale ist die am besten frequentierte. Das Hauptgeschäft bleiben insgesamt aber die Bestellungen über den ganz klassischen Katalog. Der stationäre Handel mache weniger als zehn Prozent des Umsatzes aus, sagt Elisabeth Krampulz.

Boom des Online-Handels durch die Corona-Pandemie

38 Prozent des Umsatzes laufen über den Online-Handel – ein Bereich, der in den vergangenen Jahren während der Pandemie einen großen Boom erlebt hat. Weil über lange Zeit alle Läden geschlossen hatten und auch andere Möglichkeiten des Konsums stark eingeschränkt waren, hatten alle, die im Online-Handel tätig waren, einen Vorteil. Die Menschen erfüllten ihr Konsumbedürfnis über Bestellungen im Internet. Inzwischen sei das aber etwas zurückgegangen, sagt Bettina Reichert, man merke, dass das Geld der Kundinnen und Kunden wieder stärker in andere Aktivitäten und Anschaffungen fließe.

Änderungen im Konsumverhalten durch die Teuerung bei vielen Produkten und die gestiegenen Lebenshaltungskosten merke man bei den Kundinnen und Kunden von Peter Hahn nicht so stark, sagt Bettina Reicherts, „weil wir von unserer Kundschaft her ohnehin im etwas hochpreisigeren Segment angesiedelt sind“. Auch die Altersstruktur spiele da eine Rolle. Preiserhöhungen wegen gestiegener Kosten habe es bei Peter Hahn bisher „nicht groß“ gegeben.