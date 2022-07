Online-Handel und Tierfänger-Gerüchte: Was Tierschützerin Sabine Hermann dazu sagt

Tiere auf Online-Portalen wie Ebay-Kleinanzeigen kaufen? Lieber nicht, rät Sabine Hermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Schorndorf und Umgebung. Im Interview spricht sie zudem über unbewiesene Theorien zum Verschwinden von Katzen oder Hunden und über Menschen, die mit guten Absichten fremde Katzen füttern, damit aber nicht im Sinne der Besitzer – und oft auch nicht der Tiere – handeln.

Frau Hermann, in Winterbach wurde Kater Blaublau wohl entführt und im Internet verkauft (hier gibt es die ganze Geschichte). Kennen Sie ähnliche Fälle?

Nein, Entführungsfälle oder dass eine Katze gestohlen und verkauft wurde, kenne ich persönlich nicht. Und ich bin schon 15 Jahre im Tierschutzverein Schorndorf und Umgebung mit dabei. Aber es gibt zwei damit verbundene Themen, die für uns wichtig sind. Das eine ist der Handel mit Tieren auf Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen.

Warum ist das ein Problem?

Weil dort viel betrogen wird. Da will man eine Rassekatze, ist aber nicht bereit, 1000 Euro dafür auszugeben. Und dann wird die für einen Bruchteil des Geldes angeboten, man kauft die und wundert sich, dass man ein krankes Tier bekommt. Bei vielen ist inzwischen angekommen, dass man sehr vorsichtig und misstrauisch sein sollte. Aber das Geschäftsmodell funktioniert immer noch. Mich wundert, dass die Leute sich da irgendwelche Storys erzählen lassen. Wenn ein Rassekater für 150 Euro angeboten wird, sollte das ein Warnzeichen sein. Und wenn man dann noch hört: Impfpass? Den haben wir leider verloren - dann sollte man die Finger davon lassen.

Aber am besten gar kein Tier auf Portalen wie Ebay-Kleinanzeigen kaufen?

Das würde ich auf jeden Fall raten, ja.

Und was ist das zweite wichtige Thema aus Ihrer Sicht?

Das ist der dringende Rat an alle Katzen- und Hundebesitzer: Lasst eure Tiere per Chip registrieren bei einem Register wie Tasso oder Findefix vom Deutschen Tierschutzbund. Selbst ein Hund, der immer an der Leine ist, kann mal ausbüxen. Jedes Tierheim und alle Tierärzte haben Lesegeräte und können die Chips auslesen und so den Besitzer ermitteln. Das zeigt ja auch der Fall von Blaublau.

Viele Katzenbesitzer ärgern sich auch über andere, die ihre Tiere füttern und Körbchen für sie aufstellen. Das scheint ziemlich üblich zu sein.

Es passiert immer wieder, dass sich durch so was Nachbarschaftsstreitigkeiten entwickeln, weil Leute Tiere füttern, die ihnen nicht gehören. Und die gehen dann teilweise nicht mehr nach Hause und werden vermisst. Da kann man wirklich nur an die Vernunft appellieren, das zu lassen. Manchmal haben Katzen auch Futtermittelunverträglichkeiten oder benötigen regelmäßig Medikamente, und beides kann nur gewährleistet werden, wenn das Tier ausschließlich und regelmäßig zu Hause gefüttert wird.

Und wenn man das Gefühl hat, das ist eine verwahrloste und verlorene Katze?

Wenn man den Eindruck hat, dass eine Katze kein festes Zuhause hat, dann kann man in der Nachbarschaft zum Beispiel Plakate aufhängen: Wem gehört das Tier? Oder auf Facebook in den örtlichen Gruppen etwas posten. Dann meldet sich vielleicht doch jemand, der den Streuner vermisst. Oder man geht mit der Katze eben ins Tierheim oder zum Tierarzt und lässt den Chip auslesen, falls einer vorhanden ist. Man kann sich auch jederzeit bei uns im Tierheim melden, um Tipps und Infos zu bekommen, wie man im Einzelfall vorgehen könnte.

Auf Netzwerken wie Facebook stößt man immer wieder mal auf Warnungen vor Tierfängerbanden. Ist Ihnen so was schon mal begegnet?

Das kommt immer mal wieder hoch, auch bei uns, dass da irgendwo Tierfänger unterwegs seien. Aber es gibt nicht wirklich einen bewiesenen Fall. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.

Warum nicht?

Es heißt dann zum Beispiel, die Tiere werden an Labore verkauft. Aber warum soll sich jemand den Aufwand machen und Tiere einfangen? Das ist doch viel einfacher, sie zu züchten. Außerdem brauchen Labore sicherlich Tiere, die genetisch und altersmäßig vergleichbar sind, um aussagefähige Ergebnisse zu bekommen. Deshalb kann ich mir eine Beschaffung von Straßenkatzen nicht vorstellen.