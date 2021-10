Immer wieder bleiben Menschen in den Aufzügen am Winterbacher Bahnhof stecken, so auch wieder vor gut einer Woche. Auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Winterbach, die dort regelmäßig ihre Einsätze veröffentlicht, stand folgender Text sicher nicht zum ersten Mal: „Einsatzstichwort: Technische Hilfeleistung / Person in Fahrstuhl“. Damit nun endlich Bewegung in die leidige Angelegenheit kommt, muss die Anlage bald aber erst einmal sechs Monate stillstehen. Die Deutsche Bahn hatte