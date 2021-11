Manchmal, da liegen Himmel und Hölle ganz nah beieinander. Da kann das größte Glück den tiefsten Abgrund aufreißen. Angelika Effmert hat es selbst erlebt. Als sie damals ihre Tochter zur Welt brachte, das zweite Kind, fühlte sich ihr Leben gar nicht rosarot und fluffig an. Das, was man gemeinhin als „Baby-Blase“ bezeichnet, dieses glückliche Kreisen ums Neugeborene, das erwartete Glück, das stellte sich nicht ein. Vielmehr fühlte sie sich eingesperrt. Wie in einem Panzer festgezurrt, der