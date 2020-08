Nach dem Fußmarsch durch den 30 Grad warmen Sommerabend folgt die Abkühlung: Zum Abschluss der ZVW-Sommertour am renaturierten Rems-Abschnitt zwischen Winterbach und Remshalden schickt Gewässerführer Clemens Luber die Teilnehmer in den Fluss. Ihre Aufgabe, ausgerüstet mit Keschern: Lebewesen aufspüren und zur Bestimmung einfangen. Nachher tummeln sich in den mit Wasser gefüllten Sammelbehältern am Ufer verschiedene kleine Rems-Bewohner: Bachflohkrebse, Fliegenlarven – und sogar ein junger,