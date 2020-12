Richtig schön sind sie nicht, eher zweckmäßig. Und mit einer klaren Botschaft: Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am Freitag neue Schilder an der Rems aufstellen lassen, die bildlich und buchstäblich rote Linien ziehen. Damit appelliert das RP an die Vernunft der Menschen, auf die Natur am Fluss zu achten und bestimmte Grenzen zu respektieren.

An dem auf 1,1 Kilometern renaturierten Rems-Abschnitt war viel los. Viele Menschen nutzten im Frühjahr und Sommer die neu