SB-Center der BW-Bank in Winterbach weg: Kunden sauer, auch Gemeinde überrascht

Verwunderung und Ärger bei Winterbacher BW-Bank-Kunden. Aus ihrer Sicht völlig unvermittelt standen sie vor einigen Tagen am SB-Center am Marktplatz plötzlich vor verschlossener Tür. Der Geldautomat und der Kontoausdrucker: weg. Eine Winterbacherin spricht gegenüber unserer Zeitung von einer „Unverschämtheit“. Aus Sicht der BW-Bank kam die Schließung jedoch überhaupt nicht aus dem Nichts. Sie ist Teil eines großen Abbaus des Filialnetzes zugunsten der immer stärker gefragten Online-Services, der auch mit einem großen Stellenabbau einhergeht.

BW-Bank: Information durch Plakataushänge vor Ort

Die Pressestelle der BW-Bank schreibt auf Anfrage: Die Kunden seien ab Mitte März durch Plakataushänge am Standort in Winterbach vorab informiert worden. Dennoch: Auch bei der Gemeindeverwaltung ist man überrascht von der Schließung des SB-Centers. „Diese Info kam bei uns nicht an“, sagt Bürgermeister Sven Müller. Er meint aber: „Mit der Kreissparkasse, der Winterbacher Bank und der Volksbank haben wir ja noch drei Banken mit Schalterservice am Ort, so dass die große Mehrheit der Einwohnerschaft meiner Meinung nach banktechnisch weiterhin gut betreut wird.“

Die, die betroffen sind, ärgern sich aber natürlich trotzdem. Eine Winterbacher BW-Bank-Kundin, die unvermittelt vor verschlossener Tür stand, sagt gegenüber unserer Zeitung: „Es ist schon eine Unverschämtheit, das einfach so abzubauen. Ich finde es einfach keinen guten Stil.“ Sie habe nicht mal eine Info oder einen Zettel an der Tür des ehemaligen SB-Centers gesehen. Vor zwei Wochen sei sie noch dort gewesen.

„Ich gehe jetzt wahrscheinlich zu einer anderen Bank im Ort“, sagt sie. Bei der Kreissparkasse könne sie als BW-Bank-Kundin immerhin auch jetzt schon Geld am Automaten holen. Aber für Überweisungen müsse sie jetzt extra nach Schorndorf, weil auch der Briefkasten der BW-Bank weg sei.

Online-Banking komme für sie nicht infrage, sagt die Winterbacherin. „Hauptsächlich aus Sicherheitsgründen.“ Sie weiß, dass das oft die Begründung der Banken bei der Schließung von Filialen ist und nicht nur die BW-Bank gerade ihr Netz an Geschäftsstellen deutlich ausdünnt. Sie findet es jedoch unmöglich, „dass man die Leute, die kein Online-Banking machen wollen, so ausschließt“.

"Entwicklungen durch Corona-Pandemie verstärkt"

Die BW-Bank schreibt auf Anfrage zur Schließung in Winterbach: „Ganz generell stellen wir seit Jahren fest, dass Kunden insgesamt immer seltener Filialen besuchen und vermehrt digitale Angebote nutzen und nachfragen. Da vermehrt bargeldlos bezahlt wird, nimmt zum Teil auch die Nutzung von Geldausgabeautomaten ab. Durch die Folgen der Corona-Pandemie haben sich diese Entwicklungen weiter verstärkt.“

In Winterbach sei in den vergangenen Jahren die Nutzung des SB-Centers stark rückläufig gewesen: „Wir bitten um Verständnis, dass wir Standorte, die Kosten verursachen, jedoch von den Kunden nicht ausreichend angenommen werden, auf lange Sicht nicht aufrechterhalten können.“ Neben der BW-Bank-Filiale in Schorndorf stünden den Winterbacher Kunden „natürlich jederzeit die Internet-Filiale sowie die umfassende Online-Beratung zur Verfügung“.

Weitere Schließungen in anderen Gemeinden wie Plüderhausen

In diesem Jahr wurden laut Pressestelle der BW-Bank außer in Winterbach auch bereits die SB-Service-Center in Plüderhausen, Oeffingen und Endersbach geschlossen. Aber: „Weitere Standortänderungen im Rems-Murr-Kreis sind derzeit nicht geplant.“

Die BW-Bank hatte bereits im April 2021 eine große Umstrukturierung und die Schließung von insgesamt 41 Filialen angekündigt – von SB-Centern wie dem in Winterbach war damals allerdings keine Rede. Mutterkonzern LBBW will in dem Zuge bis Ende 2024 rund 700 Stellen abbauen. Drei Viertel der rund 600.000 Privatkunden hätten einen Online-Banking-Zugang, so wurde Privatkundenchef Andreas Götz zitier.