Schwarze Kästen mit Antennen: Warum in Winterbach der Verkehr gefilmt wird

Auffällige schwarze Kästen mit langen antennenartigen Masten hängen diese Woche in und rund um Winterbach an vielen Straßen. Es handelt sich dabei weder um die neueste Radarfallen-Technik, um Raser zu blitzen, noch um ein großangelegtes Überwachungsprogramm des BND oder der CIA: Ein Ingenieurbüro erfasst damit im Auftrag der Gemeinde Verkehrsdaten. Für die Zählung der Fahrzeuge kommt eine Videotechnik zum Einsatz. Dabei ist nach Angaben des durchführenden Ingenieurbüros der Datenschutz jederzeit gewahrt, weil durch die Auflösung der Aufnahmen keine Gesichter oder Kennzeichen erkennbar sind. Die Kameras sind ganz oben auf den Masten angebracht.

Zusätzlich zur automatisierten Erfassung per Video sitzen an mehreren Punkten in Winterbach an diesem Dienstag und Donnerstag (28. und 30.06.) Menschen und halten nach Angaben der Gemeinde die Ortsangaben der Fahrzeugkennzeichen fest.

Datenerhebung fürs Mobilitätskonzept

Die Verkehrszählung soll neben einer Parkraumerhebung und Pendlerzahlen aus Bussen und Bahnen Daten für das Winterbacher Mobilitätskonzept liefern, mit dem die Gemeinde Defizite gezielt angehen und sich auf die zukünftige Entwicklung des Verkehrsflusses einstellen will. Dabei geht es um alle Verkehrsteilnehmer, auch Fußgänger und Radfahrer.

Für das Mobilitätskonzept hat auch bereits eine Befragung der Haushalte stattgefunden. Im Mai konnten die Winterbacherinnen und Winterbacher Fragebögen ausfüllen und einreichen und darin Angaben zu ihrem eigenen Mobilitätsverhalten und den genutzten Verkehrsmitteln machen, aber auch Probleme benennen und Verbesserungsvorschläge machen. Derzeit wertet das von der Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro die eingegangenen Fragebögen aus. „Es war auf jeden Fall eine gute Beteiligung“, sagt Nicole Freudenthaler, stellvertretende Hauptamtsleiterin in Winterbach. Mehr als 500 Haushalte hätten etwas abgegeben.

Die Verkehrszählung läuft jetzt am Dienstag. An diesem Dienstag wird ein Teil der Technik umgebaut und an anderen Stellen angebracht. Am Donnerstag läuft die Erfassung dann einen weiteren Tag lang.

Entwicklung bis 2035

Aus den Ergebnissen entsteht am Ende auch ein Verkehrsmodell, das auch eine Prognose der weiteren Entwicklung bis ins Jahr 2035 enthält. Der Gemeinderat soll sich noch in diesem Jahr mit allem befassen und Zielsetzungen und Leitlinien erarbeiten. In Phase 2 des Mobilitätskonzepts geht es dann darum, konkrete Konzepte und Maßnahmen festzulegen, die sich daraus ergeben, um dann in Phase 3 die Umsetzung mit Finanzierung und zeitlicher Priorisierung zu planen.