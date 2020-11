Dieser Wein ist etwas Exklusives und sehr Seltenes, weil das Risiko groß ist, dass seine Produktion scheitert, der Aufwand hoch ist und nur kleine Mengen dabei herausspringen. „Wenn Sie so einen Wein von der Mosel kaufen, dann kostet die Flasche auch mal 1000 Euro“, sagt Felix Ellwanger. Das Winterbacher Weingut Jürgen Ellwanger hat sich jetzt seit langem mal wieder an eine Trockenbeerenauslese gewagt. Die Trauben dazu bleiben an den Reben hängen, bis sie den richtigen Grad an Edelfäulnis